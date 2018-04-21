За место в тройке: дортмундская "Боруссия" сразится с "Байером"

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За место в тройке: дортмундская "Боруссия" сразится с "Байером"

"Боруссия" Д – "Байер"

Стадион: "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд, Германия)

Начало матча: 19:30

Арбитр: Маркус Шмидт (Штутгарт)

В центральном матче 31-го тура немецкой Бундеслиги идущая на четвертом месте дортмундская "Боруссия" сыграет с леверкузенским "Байером", расположившемся на 3-й строчке. Перед очной встречей команды имеют одинаковое количество очков в турнирной таблице. "Фармацевты" стоят выше "шмелей" только благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Победитель пары значительно увеличит шансы на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона.

В домашних матчах "Боруссия" имеет средний процент набора очков. В 15 играх чемпионата на своем поле дортмундцы добыли всего 8 побед – отнюдь не эталонный показатель для одного из лидеров. В предыдущих пяти турах национального первенства "шмели" заработали 9 очков, благодаря трем победам. При 7 забитых голах за это время пропущено 10. Причем 6 из этих 10 мячей влетело в ворота дортмундцев в матче против мюнхенской "Баварии". 

В прошлом туре подопечные Петера Штёгера играли на выезде против гельзенкирхенского "Шальке" и уступили со счетом 0:2. Игра была равной, однако удачливее оказались хозяева поля. Первый тайм голов не принес, а вскоре после перерыва "горняки" открыли счет. Второй гол хозячева забили за 8 минут до окончания основного времени матча. В то же время продолжается домашняя бесроигрышная полоса "Боруссии", насчитывающая восемь матчей, пять из которых были выиграны.

"Байер" к этой игре подходит после крупной победы над франкфуртским "Айнтрахтом" – еще одним кандидатом на попадание в главный еврокубковый турнир. Леверкузенцы не оставили ни единого шанса, победив со счетом 4:1. Хет-трик в этом матче оформил Кевин Фолланд – на его счету теперь 14 забитых мячей и он вышел на второе место в споре бомбардиров. Победа над "Айнтрахтом" стала для Байера второй подряд. Причем оба раза "аспириновые" обыгрывали прямых конкурентов – перед этим с таким же счетом был разгромлен на выезде "РБ Лейпциг". Из шести последних матчей "Байер" выиграл четыре. А на выезде он проиграл всего 1 из 12 предыдущих матчей – "Кельну", одержав семь побед и четыре раза сыграв вничью. В целом в этом сезоне "Байер" на чужом поле набрал 25 очков – всего на одно меньше, чем дома.

В последние годы в этом противостоянии наблюдалось равенство: из девяти предыдущих матчей каждая команда выиграла по три при таком же количестве ничейных исходов. Отдельно стоит сказать о том, что в пяти из семи предыдущих матчей между "Боруссией" и "Байером" забивалось не более двух голов, и в пяти же встречах минимум одна команда не забивала. Правда, последняя встреча соперников в Дортмунде завершилась со счетом 6:2 в пользу хозяев поля.

Интересные факты противостояния "Боруссии" Д и "Байера":

Два последних матча в Дортмунде "Боруссия" выиграла у "Байера" с крупным счетом 

В новом тысячилетии леверкузенцы 6 раз побеждали на поле "шмелей"

"Боруссия" Д выиграла дома три матча кряду

"Байер" по набранным очкам в гостях занимает вторую строчку в чемпионате

Ориентировочные составы на игру:

"Боруссия" Д: Бюрки – Пищек, Сократис, Аканджи, Шмельцер, Вайгль, Дахуд, Гётце, Пулишич, Филипп, Ройс.

"Байер": Лено – Ретсос, Та, С.Бендер, Хенрихс, Арангис, Баумгартлингер, Бэйли, Брандт, Фолланд, Аларио.

Прогноз на матч "Боруссия" Д – "Байер":

Для обеих команд матч имеет огромное турнирное значение – победитель получит преимущество по очкам и займет третью строчку. Учитывая, что до конца чемпионата осталось не так много туров, каждая из команд будет играть только на победу. Однако спрогнозировать победителя крайне сложно.   

В предстоящем матче букмекеры отдают "Боруссии" как хозяевам поля еле заметное преимущество. На победу дортмундцев средний коэффициент составляет 2.30 баллов, в то время как для "Байера" этот показатель равен 3.00 баллам. Что касается ничьей, то она оценивается в 3.70 баллов.   

Александр Никитин | http://soccernews.ru

 

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 31 78
2 Шальке 30 55
3 Боруссия Дортмунд 31 54
4 Байер Леверкузен 31 51
5 Хоффенхайм 31 49
6 РБ Лейпциг 31 47
7 Айнтрахт Франкфурт 31 46
8 Боруссия Менхенгладбах 31 43
9 Герта 31 42
10 Штутгарт 31 42
11 Аугсбург 30 37
12 Вердер Бремен 31 37
13 Ганновер 96 31 36
14 Вольфсбург 31 30
15 Майнц 05 30 30
16 Фрайбург 31 30
17 Гамбург 31 25
18 Кельн 30 21
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