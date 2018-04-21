За место в тройке: дортмундская "Боруссия" сразится с "Байером"

"Боруссия" Д – "Байер"

Стадион: "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд, Германия)

Начало матча: 19:30

Арбитр: Маркус Шмидт (Штутгарт)

В центральном матче 31-го тура немецкой Бундеслиги идущая на четвертом месте дортмундская "Боруссия" сыграет с леверкузенским "Байером", расположившемся на 3-й строчке. Перед очной встречей команды имеют одинаковое количество очков в турнирной таблице. "Фармацевты" стоят выше "шмелей" только благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Победитель пары значительно увеличит шансы на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона.

В домашних матчах "Боруссия" имеет средний процент набора очков. В 15 играх чемпионата на своем поле дортмундцы добыли всего 8 побед – отнюдь не эталонный показатель для одного из лидеров. В предыдущих пяти турах национального первенства "шмели" заработали 9 очков, благодаря трем победам. При 7 забитых голах за это время пропущено 10. Причем 6 из этих 10 мячей влетело в ворота дортмундцев в матче против мюнхенской "Баварии".

В прошлом туре подопечные Петера Штёгера играли на выезде против гельзенкирхенского "Шальке" и уступили со счетом 0:2. Игра была равной, однако удачливее оказались хозяева поля. Первый тайм голов не принес, а вскоре после перерыва "горняки" открыли счет. Второй гол хозячева забили за 8 минут до окончания основного времени матча. В то же время продолжается домашняя бесроигрышная полоса "Боруссии", насчитывающая восемь матчей, пять из которых были выиграны.

"Байер" к этой игре подходит после крупной победы над франкфуртским "Айнтрахтом" – еще одним кандидатом на попадание в главный еврокубковый турнир. Леверкузенцы не оставили ни единого шанса, победив со счетом 4:1. Хет-трик в этом матче оформил Кевин Фолланд – на его счету теперь 14 забитых мячей и он вышел на второе место в споре бомбардиров. Победа над "Айнтрахтом" стала для Байера второй подряд. Причем оба раза "аспириновые" обыгрывали прямых конкурентов – перед этим с таким же счетом был разгромлен на выезде "РБ Лейпциг". Из шести последних матчей "Байер" выиграл четыре. А на выезде он проиграл всего 1 из 12 предыдущих матчей – "Кельну", одержав семь побед и четыре раза сыграв вничью. В целом в этом сезоне "Байер" на чужом поле набрал 25 очков – всего на одно меньше, чем дома.

В последние годы в этом противостоянии наблюдалось равенство: из девяти предыдущих матчей каждая команда выиграла по три при таком же количестве ничейных исходов. Отдельно стоит сказать о том, что в пяти из семи предыдущих матчей между "Боруссией" и "Байером" забивалось не более двух голов, и в пяти же встречах минимум одна команда не забивала. Правда, последняя встреча соперников в Дортмунде завершилась со счетом 6:2 в пользу хозяев поля.

Интересные факты противостояния "Боруссии" Д и "Байера":

Два последних матча в Дортмунде "Боруссия" выиграла у "Байера" с крупным счетом

В новом тысячилетии леверкузенцы 6 раз побеждали на поле "шмелей"

"Боруссия" Д выиграла дома три матча кряду

"Байер" по набранным очкам в гостях занимает вторую строчку в чемпионате

Ориентировочные составы на игру:

"Боруссия" Д: Бюрки – Пищек, Сократис, Аканджи, Шмельцер, Вайгль, Дахуд, Гётце, Пулишич, Филипп, Ройс.

"Байер": Лено – Ретсос, Та, С.Бендер, Хенрихс, Арангис, Баумгартлингер, Бэйли, Брандт, Фолланд, Аларио.

Прогноз на матч "Боруссия" Д – "Байер":

Для обеих команд матч имеет огромное турнирное значение – победитель получит преимущество по очкам и займет третью строчку. Учитывая, что до конца чемпионата осталось не так много туров, каждая из команд будет играть только на победу. Однако спрогнозировать победителя крайне сложно.

В предстоящем матче букмекеры отдают "Боруссии" как хозяевам поля еле заметное преимущество. На победу дортмундцев средний коэффициент составляет 2.30 баллов, в то время как для "Байера" этот показатель равен 3.00 баллам. Что касается ничьей, то она оценивается в 3.70 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru