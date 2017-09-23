За минуту до позора: "Спартак" спасает ничью в матче с "Анжи"
Московский "Спартак" после победы над "Кубанью" в Кубке России намеревался набрать три очка и в чемпионате страны, в гости к красно-белым приехала худшая команда РФПЛ "Анжи".
"Спартаку" посчастливилось выйти вперед уже в самом дебюте матча, когда после навеса Ещенко Жано пошел на мяч, но в итоге предпочел упасть на газон. Арбитр купился на это падение, назначив пенальти. Наказание вызвался исполнить Адриано, бразилец подошёл к "точке" и четко развел мяч и вратаря по разным углам. "Анжи" ответил своим моментом, после подачи со штрафного ошибся на выходе Ребров, после чего Фибел переправлял мяч в ворота, но "Спартак" спас Ещенко, вынесший игровой снаряд с "ленточки".
Затем на некоторое время игра успокоилась, середине тайма на ровном месте получил травму Жано, которого пришлось заменить на Фернандо, моментов же практически не возникало. Лишь в концовке "Спартак" "проснулся", Адриано мог забить, но его выстрел с правого края штрафной отразил Будаков. Вратарь "Анжи" проявил себя и перед самым свистком на перерыв, когда отбил удар с головой с нескольких метров от Пашалича, на добивание первым успел Самедов, однако Александр отправил мяч мимо ворот.
Второй тайм также начался с момента у ворот "Анжи", Самедов пробивал с острого угла по воротам соперника – Будаков с большим трудом зафиксировал мяч на линии. "Спартак" продолжил контролировать игру, у махачкалинцев же ничего не клеилось в атаке. В середине тайма мог забить Попов, но после прострела от Джикии выстрелил прямо во вратаря. Казалось, что красно-белые доведут матч до победы, но на 74 минуте Самарджич откликнулся на навес Хубулова и вколотил мяч в сетку, сравняв счет. Через четыре минуты гости и вовсе шокировали соперника: после провала в обороне "Спартака" сразу пять футболистов "Анжи" вышли на одного защитника, не забить в такой ситуации было бы преступлением. Мяч в сетку отправил Кацаев.
"Спартак" бросился отыгрываться, и на 90 минуте ему улыбнулась удача. После отскока от Фибела мяч отлетел к Мельгарехо, который тут же пробил в левый угол. "Спартак" снова потерял очки в игре с аутсайдером, сыграв 2:2 второй тур подряд, но в этот раз красно-белые могли и вовсе проиграть.
"Спартак" – "Анжи" 2:2
Голы: Луис Адриано с пенальти, 14 – 1:0; Самарджич, 74 – 1:1; Кацаев, 78 – 1:2; Мельгарехо, 90 – 2:2.
"Спартак": Ребров, Ещенко, Таски, Боккетти, Комбаров (Джикия, 66), Ананидзе (Фернандо 36), Бакаев, Пашалич (Мельгарехо, 77), Попов, Самедов, Адриано.
"Анжи": Будаков, Фибел, Самарджич, Бакаев, Полуяхтов, Кацаев, Тетрашвили, Данченко (Афонин, 90), Яковлев (Брызгалов, 84), Маркелов, Прудников (Хубулов, 71).
Вячеслав Горбачев
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