За минуту до позора: "Спартак" спасает ничью в матче с "Анжи"

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За минуту до позора: "Спартак" спасает ничью в матче с "Анжи"

Московский "Спартак" после победы над "Кубанью" в Кубке России намеревался набрать три очка и в чемпионате страны, в гости к красно-белым приехала худшая команда РФПЛ "Анжи".

"Спартаку" посчастливилось выйти вперед уже в самом дебюте матча, когда после навеса Ещенко Жано пошел на мяч, но в итоге предпочел упасть на газон. Арбитр купился на это падение, назначив пенальти. Наказание вызвался исполнить Адриано, бразилец подошёл к "точке" и четко развел мяч и вратаря по разным углам.  "Анжи" ответил своим моментом, после подачи со штрафного ошибся на выходе Ребров, после чего Фибел переправлял мяч в ворота, но "Спартак" спас Ещенко, вынесший игровой снаряд с "ленточки".

Затем на некоторое время игра успокоилась,  середине тайма на ровном месте получил травму Жано, которого пришлось заменить на Фернандо, моментов же практически не возникало. Лишь в концовке "Спартак" "проснулся", Адриано мог забить, но его выстрел с правого края штрафной отразил Будаков. Вратарь "Анжи" проявил себя и перед самым свистком на перерыв, когда отбил удар с головой с нескольких метров от Пашалича, на добивание первым успел Самедов, однако Александр отправил мяч мимо ворот.

Второй тайм также начался с момента у ворот "Анжи", Самедов пробивал с острого угла по воротам соперника – Будаков с большим трудом зафиксировал мяч на линии. "Спартак" продолжил контролировать игру, у махачкалинцев же ничего не клеилось в атаке. В середине тайма мог забить Попов, но после прострела от Джикии выстрелил прямо во вратаря. Казалось, что красно-белые доведут матч до победы, но на 74 минуте Самарджич откликнулся на навес Хубулова и вколотил мяч в сетку, сравняв счет. Через четыре минуты гости и вовсе шокировали соперника: после провала в обороне "Спартака" сразу пять футболистов "Анжи" вышли на одного защитника, не забить в такой ситуации было бы преступлением. Мяч в сетку отправил Кацаев.

"Спартак" бросился отыгрываться, и на 90 минуте ему улыбнулась удача. После отскока от Фибела мяч отлетел к Мельгарехо, который тут же пробил в левый угол. "Спартак" снова потерял очки в игре с аутсайдером, сыграв 2:2 второй тур подряд, но в этот раз красно-белые могли и вовсе проиграть.

"Спартак" – "Анжи" 2:2

Голы: Луис Адриано с пенальти, 14 – 1:0; Самарджич, 74 – 1:1; Кацаев, 78 – 1:2; Мельгарехо, 90 – 2:2.

"Спартак": Ребров, Ещенко, Таски, Боккетти, Комбаров (Джикия, 66), Ананидзе (Фернандо 36), Бакаев, Пашалич (Мельгарехо, 77), Попов, Самедов, Адриано.

"Анжи": Будаков, Фибел, Самарджич, Бакаев, Полуяхтов, Кацаев, Тетрашвили, Данченко (Афонин, 90), Яковлев (Брызгалов, 84), Маркелов, Прудников (Хубулов, 71).

Вячеслав Горбачев

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комментарии
Евгений

Это и есть ПОЗОР Спартака!!! Если бы не скандальное судейство Мешкова, то Спартак проиграл бы! Перед этим матчем я писал, если арбитры не закосячат, в очередной раз, в пользу Спартака, то будет НИЧЬЯ или Спартак ПРОИГРАЕТ! Спартаковцы РАЗУЧИЛИСЬ честно побеждать, только и надеются на СКАНДАЛЬНУЮ помощь арбитров! - "Спартак" в этом, как и в предыдущем сезоне 2016/17, делает ставку на НЕОБЪЕКТИВНОЕ судейство, на скандальное судейство в свою пользу. И вот вам очередной судейский скандал с участием Спартака! Что вытворял арбитр Мешков! А ведь Мешкова недавно ОТСТРАНИЛИ от судейства за двойки и вот теперь он снова СКАНДАЛИТ и безобразно судит! Что ни тур, то судейский скандал и обязательно с участием Спартака, в матчах в которых они играют, что в Кубке, что в чемпионате! Анжи отлично играл против Спартака, но скандальное судейство Мешкова, ГРУБАЯ результативная ошибка в пользу Спартака, перевернула весь ход матча! На 13-ой минуте матча арбитр Мешков придумал пенальти в ворота Анжи, согласно цены вопроса! Яковлев был первым на мяче и выбил его по всем правилам за пределы поля, а Жано опоздал с прыжком и врезается в Яковлева и самостоятельно падает. Жано никто не толкал, наоборот, Жано толкает Яковлева в спину! Это очередное скандальное судейство Мешкова в пользу Спартака! На 20-й минуте матча ГРУБЕЙШУЮ ошибку допустил боковой, определивший положение "вне игры" у игрока гостей, хотя в момент передачи партнёра, тот не находился за линией офсайда. Игрок Анжи Бакаев выходил один на один на ворота Спартака и у него была реальная возможность забить гол Спартаку, но скандальное судейство в этом матче, не дают игроку Анжи это сделать, хотя офсайда НЕ БЫЛО! Очередной судейский скандал в матче с участием Спартака. 47-я минута матча. Ускоряется к штрафной "Спартака" на всех парах Прудников, но в жёстком стыке его сбивает игрок Спартака Таски, после чего Прудников получает повреждение. Таски надо показывать желтую за грубую игру, но Мешков не даёт!!! Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, перечёркивают все старания других команд на честное и справедливое судейство в играх со Спартаком. А я ведь, перед стартом чемпионата сезона 2017/18, ПРЕДУПРЕЖДАЛ! Ждите НОВЫХ СУДЕЙСКИХ СКАНДАЛОВ в новом футбольном сезоне 2017/18! Будогосский и чиновники РФС вам их обеспечат по полной скандальной работе наших арбитров! Потому что безнаказанность арбитров порождает вседозволенность, а вседозволенность и безнаказанность порождают "ошибки", согласно цены вопроса. Что ни тур, то судейский скандал и обязательно с участием Спартака, в матчах в которых они играют, что в Кубке, что в чемпионате! А Будогосский покрывает всех скандальных арбитров и оправдывает их косяки, в пользу Спартака, вместо того, чтобы ОТСТРАНЯТЬ их от судейства! С победой Анжи, потому что эта ничья, хоть и ничья, но победа Анжи в плане мотивации и качества игры! Надо Мутко принимать меры! Так скандально судить НЕЛЬЗЯ!!!

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