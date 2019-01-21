За одним столом: Азар ярко сравнил себя с Месси и Роналду

Теги эден азаркриштиану роналдулионель мессибарселонаювентусчелси

За одним столом: Азар ярко сравнил себя с Месси и Роналду

Бельгийский полузащитник "Челси" Эден Азар сравнил себя с аргентинским нападающим "Барселоны" Лионелем Месси и португальским форвардом "Реала" Криштиану Роналду.

"Где я нахожусь в сравнении с Месси и Роналду? Я уже давно за одним столом с ними. Даже несмотря на то, что после ЧМ-2018 прошло уже шесть месяцев. Я хорошо играю с тех времен. Я вижу это в глазах людей. Раньше они думали про меня: "Да, он хорош, но сможет ли стать одним из самых лучших?" Но нужно оставаться приземленным. Из-за того, что добились Роналду и Месси за последние 10 лет, никто не может с ними сравниться", - приводит слова Азара France Football.

28-летний Азар за свою карьеру выступал за "Лилль" и "Челси". Всего он провел 522 матча, забил 151 гол и отдал 138 результативных передач. На счету 31-летнего Месси, который всю карьеру провел в "Барселоне", 577 забитых мячей и 230 голевых пасов в 661 поединке. 33-летний Роналду за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Ювентус" в сумме отыграл 784 матча, забил 587 голов и отдал 208 голевых передач.

Не пропустите: Выиграл в Англии все: Азар высказался о своем будущем. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" - "Ростов" - 2:1 (видеообзор матча)

"Спартак" - "Ростов" - 2:1 (видеообзор матча)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 23 11
Полная таблица

топ-5 тегов