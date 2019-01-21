За одним столом: Азар ярко сравнил себя с Месси и Роналду
Бельгийский полузащитник "Челси" Эден Азар сравнил себя с аргентинским нападающим "Барселоны" Лионелем Месси и португальским форвардом "Реала" Криштиану Роналду.
"Где я нахожусь в сравнении с Месси и Роналду? Я уже давно за одним столом с ними. Даже несмотря на то, что после ЧМ-2018 прошло уже шесть месяцев. Я хорошо играю с тех времен. Я вижу это в глазах людей. Раньше они думали про меня: "Да, он хорош, но сможет ли стать одним из самых лучших?" Но нужно оставаться приземленным. Из-за того, что добились Роналду и Месси за последние 10 лет, никто не может с ними сравниться", - приводит слова Азара France Football.
28-летний Азар за свою карьеру выступал за "Лилль" и "Челси". Всего он провел 522 матча, забил 151 гол и отдал 138 результативных передач. На счету 31-летнего Месси, который всю карьеру провел в "Барселоне", 577 забитых мячей и 230 голевых пасов в 661 поединке. 33-летний Роналду за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Ювентус" в сумме отыграл 784 матча, забил 587 голов и отдал 208 голевых передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|23
|11