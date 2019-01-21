За одним столом: Азар ярко сравнил себя с Месси и Роналду

Бельгийский полузащитник "Челси" Эден Азар сравнил себя с аргентинским нападающим "Барселоны" Лионелем Месси и португальским форвардом "Реала" Криштиану Роналду.

"Где я нахожусь в сравнении с Месси и Роналду? Я уже давно за одним столом с ними. Даже несмотря на то, что после ЧМ-2018 прошло уже шесть месяцев. Я хорошо играю с тех времен. Я вижу это в глазах людей. Раньше они думали про меня: "Да, он хорош, но сможет ли стать одним из самых лучших?" Но нужно оставаться приземленным. Из-за того, что добились Роналду и Месси за последние 10 лет, никто не может с ними сравниться", - приводит слова Азара France Football.

28-летний Азар за свою карьеру выступал за "Лилль" и "Челси". Всего он провел 522 матча, забил 151 гол и отдал 138 результативных передач. На счету 31-летнего Месси, который всю карьеру провел в "Барселоне", 577 забитых мячей и 230 голевых пасов в 661 поединке. 33-летний Роналду за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Ювентус" в сумме отыграл 784 матча, забил 587 голов и отдал 208 голевых передач.

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