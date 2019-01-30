За одноклубника Головина ведут борьбу семь команд

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За одноклубника Головина ведут борьбу семь команд

За полузащитника "Монако" Юри Тилеманса ведут борьбу сразу семь клубов.

Ранее сообщалось об интересе к 21-летнему бельгийцу со стороны "Барселоны", "Манчестер Юнайтед" и "Милана", однако это далеко не все желающие подписать перспективного хавбека.

По информации английских СМИ, на футболиста также претендуют "Тоттенхэм", "Арсенал", "Вест Хэм" и "Ньюкасл".

Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов "Лестер", который может обменять на Тилеманса своего игрока Адриена Силву.

Не пропустите: "Арсенал" близок к аренде игрока "Барселоны". | http://soccernews.ru

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