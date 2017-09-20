За отставку Бартомеу с поста президента "Барселоны" собрано 10 тысяч подписей

Продолжается сбор подписей за отставку президента "Барселоны "Жозепа Бартомеу и его команды.

Как сообщает Marca, собрано 10 тысяч подписей из необходимых 16 570. Необходимое число подписей нужно собрать до 27 сентября, чтобы запустить процесс по референдуму за отставку.

Инициаторы вотума рассчитывают, что остаток подписей они смогут получить на матче "Барселоны" против "Жироны".

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