За первой победой: "Бавария" и "Милан" сыграют в рамках Международного Кубка Чемпионов

"Бавария" – "Милан"

Стадион: "Спортцентр Универсиады Шеньчженя" (Шеньчжень, Китай)

Начало матча: 12:35

В рамках второго тура Международного кубка Чемпионов, в китайском Шеньчжене встретятся мюнхенская "Бавария" и итальянский "Милан". Нынешний наставник чемпиона Германии Карло Анчелотти сыграет против команды, в которой провел, пожалуй, лучшие годы тренерской карьеры.

Обе команды уже сыграли по одному матчу в рамках турнира. "Милан" в матче открытия китайской группы МКЧ уступил дортмундской "Боруссии" (1:3). В поединке против немцев команда Винченцо Монтеллы выглядела разбалансировано. И это понятно, ведь за последний месяц тренерский штаб "россонери" совершил немало покупок и теперь занимается строительством, по сути, новой команды. Что до "Баварии", то она на старте Международного кубка чемпионов проиграла лондонскому "Арсеналу" в серии послематчевых пенальти. По большому счету мюнхенцы не заслуживали поражения. Команда Карла Анчелотти вела игру, имела массу моментов для взятия ворот (чудеса в рамке творил голкипер "канониров" Петер Чех), но пропустив гол в компенсированное время, уступили и в футбольной лотерее.

Уже после поединка с "Боруссией" менеджмент миланцев совершил громкое приобретение. В центр обороны "Милан" купил Леонардо Бонуччи – одного из самых надежных защитников Серии А. Несомненно, Бонуччи усилит действия команды в задней линии. Дебют же экс-игрока "Ювентуса" в стане "россонери" стоит ожидать уже в матче против "Баварии". Однако и мюнхенцы не пасут задних. Ряд товарищеских встреч показали, что новобранцы чемпиона Германии Толиссо, Руди, Зюле и Хамес Родригес пришлись ко двору.

Любопытно, что ровно год назад "Милан" и "Бавария" встречались в рамках Международного кубка Чемпионов. Тот матч завершился результативной ничьей 3:3, а в серии пенальти победу отпраздновали "россонери". Что касается официальных встреч команд, то последняя из таких состоялась еще в апреле 2007 года. Тогда миланцы выбили немцев из Лиги чемпионов по сумме двух матчей, добыв путевку в полуфинал турнира. Да и в целом итальянцы успешнее выглядят в официальных встречах. А вот товарищеский матч команд два года назад завершился в пользу "Баварии" (3:0).

Интересные факты противостояния "Баварии" и "Милана":

Обе команды с поражений начали текущий Международный кубок чемпионов

В официальных матчах "Милан" уступал мюнхенцам еще в 1990 году

Последняя встреча соперников (3:3) прошла год назад в рамках этого же турнира

Ориентировочные составы на игру:

"Бавария": Штарке – Хуммельс, Толиссо, Рафинья, Саншеш, Мартинес, Бернат, Рибери, Левандовски, Хамес, Мюллер.

"Милан": Доннарумма – Конти, Бонуччи, Мусаккио, Родригес, Кесси, Чалханоглу, Бонавентура, Борини, Бакка, Ньянг.

Прогноз на матч "Бавария" – "Милан":

"Бавария" не привыкла проигрывать два матча подряд, хотя формально мюнхенцы в основное время "Арсеналу" не проиграли. Чемпион Германии уж точно не слабее "Боруссии", которой "Милан" уступил несколько дней назад. Так что команде Винченцо Монтеллы, которая находится в стадии строительства, будет сложно противостоять немецкой машине.

В данной паре соперников букмекеры отдают солидное преимущество "Баварии" (на победу мюнхенцев коэффициент составляет 1.46 против 6.80 в пользу успеха "Милана"). Ничейный исход оценивается в этом матче с коэффициентом в 5.00 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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