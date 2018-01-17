За первой победой в новом году: "Челси" сразится с "Норвичем" в переигровке Кубка Англии

"Челси" – "Норвич"

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон, Англия)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Грэм Скотт (Оксфордшир)

Вечером в среду за путевку в четвертый раунд Кубка Англии поспорят "Челси" и "Норвич". Одиннадцать дней назад команды разошлись миром на "Кэрроу Роуд" (0:0), и теперь им предстоит провести переигровку уже на "Стэмфорд Бридж". Ничьей на этот раз быть не может, поэтому футболистам обеих команд будет не до компромиссов.

Переигровка кубкового поединка вряд ли входила в планы лондонского клуба, у которого график и так слишком плотный. Однако в первой игре третьего раунда Национального кубка "аристократам" не удалось взломать оборону представителя Чемпионшипа. И это притом, что на протяжении матча "синие" сделали 16 ударов по воротам хозяев поля, но ни один из них не достиг цели. Ближе к окончанию поединка в бой была брошена тяжелая кавалерия – Мората, Стерлинг, Мусонада, однако времени забить им оказалось мало.

Надо отметить, что "Челси" в последнее время накрыл ничейный синдром – четыре последних матча завершались вничью. А в трех кряду поединках с участием лондонцев был зафиксирован счет 0:0, что случилось впервые в истории "аристократов. Ничья, конечно, это не поражение, но подопечные Антонио Конте не желают довольствоваться малым, а всегда стремятся лишь побеждать. В среду "Челси" рассчитывает вернуться на победную полосу и в одночасье заполучить путевку в следующий раунд Кубка Англии.

Для "Норвича", как и для многих других английских команд из низших дивизионов, национальный кубок является возможностью скрасить сезон и заявить о себе. Команда Даниэля Фарке вряд ли будет претендовать на выход в Премьер-лигу, ведь после двадцати семи туров она идет лишь на тринадцатом месте в турнирной таблице Чемпионшипа. Впрочем, отставание "канареек" от зоны плей-офф измеряется всего шестью очками, поэтому теоретические шансы они имеют.

В пяти предыдущих поединках "Норвич" не проигрывал, пропустив всего один гол. Кроме ничейного результата с "Челси" команда обыграла "Бирмингем" (2:0), "Миллуолл" (2:1) и "Бристоль" (1:0), а также разошлась безголевым миром с "Бертоном". В целом же "канарейки" не проигрывали в гостях уже три матча кряду, хотя до этого уступили в пяти подряд.

В рамках Кубка Англии "Челси" и "Норвич" провели между собой семь матчей, и ни разу "канарейки" не побеждали. В двух предыдущих случаях, когда команды играли вничью, "пенсионеры" оказывались сильнее в переигровке.

Интересные факты противостояния "Челси" и "Норвича":

"Челси" не проигрывал дома "Норвичу" в 14 последних матчах во всех турнирах (10 побед, 4 ничьих)

Все 4 поединка в 2018 году лондонцы завершили вничью

"Норвич" в последних 4 сезонах вылетал из Кубка Англии в третьем раунде

Беспроигрышная серия "Челси" длится 10 игр

Ориентировочные составы на игру:

"Челси": Кабальеро – Ампаду, Давид Луиз, Рюдигер, Дринкуотер, Бакайоко, Дзаппакоста, Кеннеди, Виллиан, Педро, Батшуайи.

"Норвич": Ганн – Хэнли, Клозе, Циммерман, Пинту, Тетти, Трибулл, Льюис, Мэддисон, Вранчич, Мерфи.

Прогноз на матч "Челси" – "Норвич":

"Челси" рассчитывает вернуться на победную полосу, но "Норвич" способен настроиться и дать бой команде Антонио Конте, тем более что итальянский специалист анонсировал ротацию состава. Тем не менее, "синие" постараются добыть победу и снять напряжение после ряда ничьих. Да и "Норвич" в Кубке Англии на выезде выступает слабо, в том числе и в очных встречах с лондонцами.

Букмекеры уверены в победе "аристократов". На победу "Челси" коэффициент колеблется в районе 1.25 баллов. Шансы "канареек" на успех расцениваются весьма скромно (средний коэффициент – 12.00 баллов). Ничейный исход (коэффициент 6.60) специалисты считают вторым по вероятности.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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