За первые два месяца 2018 года Шюррле набрал уже столько же очков по системе "гол+пас", сколько за весь прошлый год

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы дортмундская "Боруссия" дома уступила "Ред Буллу" (1:2).

Единственный мяч немцев в этой встрече забил полузащитник Андре Шюррле.

В этом году хавбек 5 результативных действий (3 мяча и 2 голевых паса). Столько же ему удалось сделать за весь 2017 год.

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