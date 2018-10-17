За последние 12 лет Месси лидирует сразу по восьми статистическим показателям в Ла Лиге

4 Теги барселоналионель месси

За последние 12 лет Месси лидирует сразу по восьми статистическим показателям в Ла ЛигеЗа последние 12 лет форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси лидирует сразу по восьми статистическим показателям в Ла Лиге.

Так, начиная с сезона 2006/2007 аргентинский нападающий в рамках чемпионата Испании:

- сыграл больше всех матчей (402);
- забил больше всех голов (382);
- отдал больше всех результативных передач (151);
- создал больше всех голевых моментов (861);
- предпринял больше всех попыток дриблинга (3055);
- совершил больше всех успешных обводок (1747);
- забил больше всех голов со штрафных (26);
- забил больше всех голов ударами из-за пределов штрафной площади (63).

Напомним, Скоулз сделал выбор между Месси и Роналду. | soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Messi

Лионель Месси король футбола и бог футбола он король дриблинга он ключевой игрок барсы он ЛЕГЕНДА БАРСЕЛОНЫ ОН ЛУЧШИЙ ИГРОК В ИСТОРИЙ МИРОВОГО ФУТБОЛА ВЕЛИКИЙ ФУТБОЛИСТ

Ответить
ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Согласен, Месси лучше меня во всех отношениях!

Ответить
ВИКТОР

лучшый спортсмен современности

Ответить
РАМОН

Ну тут согласится любой,кто более-менее разбирается в спорте...

Ответить

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Голы Эрнандеса, Арьяса и Коке в видеообзор матча Примеры "Уэска" - "Атлетико"

Голы Эрнандеса, Арьяса и Коке в видеообзор матча Примеры "Уэска" - "Атлетико"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 19 43
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 41
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 36
4 Севилья Севилья 20 33
5 Алавес Алавес 20 32
6 Хетафе Хетафе 20 31
7 Бетис Бетис 19 26
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 19 25
9 Жирона Жирона 19 24
10 Эспаньол Эспаньол 19 24
11 Валенсия Валенсия 19 23
12 Леванте Леванте 19 23
13 Леганес Леганес 19 22
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 22
15 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 19 22
16 Эйбар Эйбар 19 22
17 Сельта Виго Сельта Виго 19 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 19 19
19 Вильярреал Вильярреал 19 17
20 Уэска Уэска 20 11
Полная таблица

топ-5 тегов