За последние 12 лет Месси лидирует сразу по восьми статистическим показателям в Ла Лиге

За последние 12 лет форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси лидирует сразу по восьми статистическим показателям в Ла Лиге.

Так, начиная с сезона 2006/2007 аргентинский нападающий в рамках чемпионата Испании:



- сыграл больше всех матчей (402);

- забил больше всех голов (382);

- отдал больше всех результативных передач (151);

- создал больше всех голевых моментов (861);

- предпринял больше всех попыток дриблинга (3055);

- совершил больше всех успешных обводок (1747);

- забил больше всех голов со штрафных (26);

- забил больше всех голов ударами из-за пределов штрафной площади (63).

Напомним, Скоулз сделал выбор между Месси и Роналду. | soccernews.ru