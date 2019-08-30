За последние 13 лет "Спартак" всего один раз преодолел квалификацию в еврокубках

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За последние 13 лет "Спартак" всего один раз преодолел квалификацию в еврокубках

Московский "Спартак" снова провалил еврокубковую кампанию, вылетев уже на стадии квалификации Лиги Европы.

Накануне "красно-белые" дома проиграли "Браге" и вылетели из еврокубкового турнира.

Сообщается, что за последние 13 лет "народная команда" всего один раз преодолела отборочный этап в Лиге Чемпионов или Лиге Европы.

Исключение произошло в сезоне 2012/13. Тогда "Спартак" под руководством Унаи Эмери по сумме двух встреч оказался сильнее "Фенербахче".

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