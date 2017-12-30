За последние 3,5 сезона Варди забил в ворота топ-6 команд АПЛ больше голов, чем любой другой игрок

Теги лестер ситиджейми вардиливерпульхарри кейнсерхио агуэро

За последние 3,5 сезона Варди забил в ворота топ-6 команд АПЛ больше голов, чем любой другой игрок

Нападающий "Лестера" Джейми Варди поразил ворота "Ливерпуля" в матче 21-го тура английской Премьер-лиги.

Таким образом, за последние 3,5 сезона 30-летний форвард забил 22 гола в матчах с топ-6 командами АПЛ ("Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Челси").

Как сообщает Bleacher Report, это лучший показатель среди всех игроков английского первенства. Ближайшими преследователями Варди являются Серхио Агуэро (21) и Харри Кейн (16). | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
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