За последние 3,5 сезона Варди забил в ворота топ-6 команд АПЛ больше голов, чем любой другой игрок

Нападающий "Лестера" Джейми Варди поразил ворота "Ливерпуля" в матче 21-го тура английской Премьер-лиги.

Таким образом, за последние 3,5 сезона 30-летний форвард забил 22 гола в матчах с топ-6 командами АПЛ ("Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Челси").

Как сообщает Bleacher Report, это лучший показатель среди всех игроков английского первенства. Ближайшими преследователями Варди являются Серхио Агуэро (21) и Харри Кейн (16). | http://soccernews.ru