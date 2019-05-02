За последние четыре года только две команды пропустили от "Барселоны" менее трёх голов в матче плей-офф ЛЧ на "Камп Ноу"

В первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов "Барселона" на своём поле обыграла "Ливерпуль" со счётом 3:0.

"Красные" стали восьмой командой с весны 2015 года, которая в рамках плей-офф самого престижного еврокубкового турнира пропустила на "Камп Ноу" не менее трёх голов.

Ранее от футболистов "блауграны" пострадали "Манчестер Юнайтед", "Лион", "Рома", "Челси", ПСЖ, "Арсенал" и "Бавария".

Избежать такой участи за указанный период удалось только туринскому "Ювентусу" и мадридскому "Атлетико".

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