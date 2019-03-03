За последние десять лет "Барселона" 11 раз обыграла "Реал" на "Сантьяго Бернабеу"

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За последние десять лет "Барселона" 11 раз обыграла "Реал" на "Сантьяго Бернабеу"

В рамках 26-го тура испанской Примеры "Барселона" в гостях обыграла мадридский "Реал"со счётом 1:0.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "РЕАЛ" - "БАРСЕЛОНА"

Таким образом, "сине-гранатовые" одержали 11-ю победу на "Сантьяго Бернабеу" за последние десять лет.

Полный список домашних неудач "сливочных" в Эль Класико выглядит следующим образом:

2 мая 2009: "Реал" - "Барселона" - 2:6
11 апреля 2010: "Реал" - "Барселона" - 0:2
27 апреля 2011: "Реал" - "Барселона" - 0:2
11 декабря 2011: "Реал" - "Барселона" - 1:3
19 января 2012: "Реал" - "Барселона" - 1:2
24 марта 2014: "Реал" - "Барселона" - 3:4
21 ноября 2015: "Реал" - "Барселона" - 0:4
23 апреля 2017: "Реал" - "Барселона" - 2:3
23 декабря 2017: "Реал" - "Барселона" - 0:3
27 февраля 2019: "Реал" - "Барселона" - 0:3
2 марта 2019: "Реал" - "Барселона" - 0:1

Не пропустите: "Барселона" опубликовала видео из раздевалки после победы в Эль Класико. | http://soccernews.ru

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