За последние десять лет "Барселона" 11 раз обыграла "Реал" на "Сантьяго Бернабеу"

В рамках 26-го тура испанской Примеры "Барселона" в гостях обыграла мадридский "Реал"со счётом 1:0.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "РЕАЛ" - "БАРСЕЛОНА"

Таким образом, "сине-гранатовые" одержали 11-ю победу на "Сантьяго Бернабеу" за последние десять лет.

Полный список домашних неудач "сливочных" в Эль Класико выглядит следующим образом:

2 мая 2009: "Реал" - "Барселона" - 2:6

11 апреля 2010: "Реал" - "Барселона" - 0:2

27 апреля 2011: "Реал" - "Барселона" - 0:2

11 декабря 2011: "Реал" - "Барселона" - 1:3

19 января 2012: "Реал" - "Барселона" - 1:2

24 марта 2014: "Реал" - "Барселона" - 3:4

21 ноября 2015: "Реал" - "Барселона" - 0:4

23 апреля 2017: "Реал" - "Барселона" - 2:3

23 декабря 2017: "Реал" - "Барселона" - 0:3

27 февраля 2019: "Реал" - "Барселона" - 0:3

2 марта 2019: "Реал" - "Барселона" - 0:1

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