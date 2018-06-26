За последние десять лет "Барселона" продала своих воспитанников на сумму свыше 100 миллионов евро

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За последние десять лет "Барселона" продала своих воспитанников на сумму свыше 100 миллионов евроНесмотря на то, что за последние годы только один воспитанник каталонской "Барселоны" в лице Серхи Роберто сумел закрепиться в первой команде клуба, академия "сине-гранатовых" продолжает достаточно успешно работать.

Так, согласно подсчетам, проведенным авторитетным испанским изданием Marca, за последние десять лет "блауграна" продали своих игроков, прошедших школу "Ла Масии", на сумму в 127 миллионов евро.

Напомним, "Барселона" запросила у "Лацио" информацию по трансферу его хавбека. | soccernews.ru

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