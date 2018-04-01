За последние десять лет "Реал" забил больше пенальти, нежели любая другая команда из топ-5 европейских лиг

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За последние десять лет "Реал" забил больше пенальти, нежели любая другая команда из топ-5 европейских лигЗа последние десять лет мадридский "Реал" забил больше пенальти, нежели любая другая команда из топ-5 европейских лиг.

Так, за это время игроки королевского клуба реализовали 77 ударов с 11-метровой отметки из 91-й попытки. Главными преследователями "сливочных" являются "Милан" - 75 голов после 93-х назначенных пенальти, "Рома" - 66 после 81-го, ПСЖ - 66 после 74-х и каталонская "Барселона" - 65 после 85-ти.

Напомним, Бензема провел 400-й матч за "Реал". | soccernews.ru

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