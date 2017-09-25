За последние два года "Бавария" проиграла борьбу на трансферном рынке за шестерых футболистов

За последние два года мюнхенская "Бавария" из-за своего нежелания переплачивать за игроков проиграла борьбу на трансферном рынке сразу за шестерых футболистов.

Так, по информации Kicker, немецкий гранд мог подписать Лероя Сане, Садио Мане, Габриэла Жезуса, Алексиса Санчеса, Наби Кейта и 17-летнего таланта Жадона Санчеса. Однако в итоге руководство "Баварии" отказывалось приобретать этих игроков ввиду завышенной цены на них.

Напомним, "Бавария" дозаявила Штарке на Лигу Чемпионов. | soccernews.ru