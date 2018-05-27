За последние пять лет испанские клубы выиграли девять из десяти еврокубков
За последние пять лет испанские клубы выиграли девять из десяти еврокубков.
Так, начиная с 2014-го года, Лигу Чемпионов четырежды выиграл мадридский "Реал", а еще один раз каталонская "Барселона". Победителями же Лиги Европы за это время трижды становилась "Севилья", а в текущем сезоне ее выиграл "Атлетико". Только в прошлом году гегемонию испанцев во втором по значимости клубном европейском турнире удалось нарушить "Манчестер Юнайтед".
Напомним, больше Роналду кубок чемпионов выигрывали только два клуба. | soccernews.ru
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