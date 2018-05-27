За последние пять лет испанские клубы выиграли девять из десяти еврокубков

Теги реал мадридбарселонасевильяатлетико мадридманчестер юнайтед

За последние пять лет испанские клубы выиграли девять из десяти еврокубковЗа последние пять лет испанские клубы выиграли девять из десяти еврокубков.

Так, начиная с 2014-го года, Лигу Чемпионов четырежды выиграл мадридский "Реал", а еще один раз каталонская "Барселона". Победителями же Лиги Европы за это время трижды становилась "Севилья", а в текущем сезоне ее выиграл "Атлетико". Только в прошлом году гегемонию испанцев во втором по значимости клубном европейском турнире удалось нарушить "Манчестер Юнайтед".

Напомним, больше Роналду кубок чемпионов выигрывали только два клуба. | soccernews.ru

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