За последние пять лет испанские клубы выиграли девять из десяти еврокубков.

Так, начиная с 2014-го года, Лигу Чемпионов четырежды выиграл мадридский "Реал", а еще один раз каталонская "Барселона". Победителями же Лиги Европы за это время трижды становилась "Севилья", а в текущем сезоне ее выиграл "Атлетико". Только в прошлом году гегемонию испанцев во втором по значимости клубном европейском турнире удалось нарушить "Манчестер Юнайтед".

Напомним, больше Роналду кубок чемпионов выигрывали только два клуба. | soccernews.ru