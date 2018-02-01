За последние пять сезонов "Реал" подписал только двух игроков в зимнее трансферное окно

За последние пять сезонов мадридский "Реал" подписал только двух игроков в зимнее трансферное окно, информирует El Mundo Deportivo.

Так, только в сезоне 2014/2015 королевский клуб вышел на рынок и приобрел у норвежского "Стремсгодсета" Мартина Эдегора за 2,8 миллиона евро и Лукаса Силву у бразильского "Крузейро", выложив за него 13 миллионов евро. В четырех же трансферных окнах, включая три последние, "Реал" в качестве подписанта участия не принимал.

Напомним, "Реал" заинтересован в подписании вингера ПСЖ. | soccernews.ru