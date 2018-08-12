За последний год на трансферах "Монако" заработал 350 миллионов евро чистой прибыли

1 Теги монако

За последний год на трансферах "Монако" заработал 350 миллионов евро чистой прибылиЗа последний год на трансферах "Монако" заработал 350 миллионов евро чистой прибыли, информирует TransfersLlVE.

Так, с начала прошлого лета и по сегодняшний день монегаски продали игроков на сумму 398 миллионов евро. В этот же период вице-чемпион Франции потратил на покупку новых игроков "всего" 47 миллионов евро, 30 миллионов из которых были заплачены за полузащитника московского ЦСКА Александра Головина.

Напомним, "Монако" определился с заменой для Бальде Кейта. | soccernews.ru

Комментарии
Хрыстя Пеналду

Если не нравится быть чемпионом Франции, то пусть продают!

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Реабилитироваться за Минск: "Зенит" сыграет с "Рубином" в последнем матче третьего тура РПЛ

Реабилитироваться за Минск: "Зенит" сыграет с "Рубином" в последнем матче третьего тура РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 38 93
2 Монако 38 80
3 Лион 38 78
4 Марсель 38 77
5 Ренн 38 58
6 Бордо 38 55
7 Сент-Этьен 38 55
8 Ницца 38 54
9 Нант 38 52
10 Монпелье 38 51
11 Дижон 38 48
12 Генгам 38 47
13 Амьен 38 45
14 Анжер 38 41
15 Страсбур 38 38
16 ФК Кан 38 38
17 Лилль 38 38
18 Тулуза 38 37
19 Труа 38 33
20 Метц 38 26
Полная таблица

топ-5 тегов