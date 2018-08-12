За последний год на трансферах "Монако" заработал 350 миллионов евро чистой прибыли, информирует TransfersLlVE.

Так, с начала прошлого лета и по сегодняшний день монегаски продали игроков на сумму 398 миллионов евро. В этот же период вице-чемпион Франции потратил на покупку новых игроков "всего" 47 миллионов евро, 30 миллионов из которых были заплачены за полузащитника московского ЦСКА Александра Головина.

Напомним, "Монако" определился с заменой для Бальде Кейта. | soccernews.ru