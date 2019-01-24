За последний месяц ситуация изменилась: Сарри громко высказался о Морате

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За последний месяц ситуация изменилась: Сарри громко высказался о Морате

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри рассказал, что думает об Альваро Морате. Об этом сообщает The Telegraph.

"Мората - отличный игрок, который обладает всеми характеристиками для игры в "Челси". Я считаю его потенциально важным игроком для команды.

С точки зрения физики и техники Мората подходит под мой игровой стиль, однако ситуация сейчас немного изменилась", - сказал Сарри.

Ранее сообщалось, что Мората должен перейти в "Атлетико". В текущем сезоне АПЛ Мората отметился 5 голами в 16 матчах.

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