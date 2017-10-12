За продление контракта "Барселона" выплатит Месси бонус в размере почти 100 миллионов евро

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За продление контракта "Барселона" выплатит Месси бонус в размере почти 100 миллионов евроКаталонская "Барселона" готова щедро вознаградить своего ведущего бомбардира Лионеля Месси за продление контракта с клубом, информирует Daily Mail.

Так, по сведениям издания, аргентинец уже в ближайшее время поставит свою подпись под новым соглашением с "сине-гранатовыми", за что он получит подписной бонус в размере 90 миллионов евро. Эта сумма, как ожидают в клубе, будет покрыта за счет переименования "Камп Ноу".

Напомним, Месси пропустил тренировку "Барселоны". | soccernews.ru

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