За путевку в финал: Непобедимая Испания против титулованной Италии
Испания U-21 – Италия U-21
Стадион: "Краковия" (Краков, Польша)
Начало матча: 22:00
Арбитр: Славко Винчич (Словения)
Во втором полуфинальном матче молодежного Евро силами померяются победители своих квартетов испанцы и итальянцы – самые титулованные команды на этом уровне. Для первых это восьмой выход в полуфинал турнира в истории, для вторых – двенадцатый. По ходу текущего чемпионата сборная Италии U-21 уже успела познать горечь поражения, а вот испанцы идут без потерь.
По итогам группового этапа сборная Испании U-21 стала единственной командой турнира, добыв три победы в трех матчах. Сначала команда Альберта Селадеса без проблем разгромила сборную Македонии (5:0), хет-триком в ворота которой отметился нападающий мадридского "Реала" Марко Асенсио. Затем "Фурия Роха" уверенно разобралась с португальцами со счетом 3:1. Испанцы взяли максимум даже в поединке против сборной Сербии (0:1), который уже ничего не решал. К слову, на тот матч Альберто Селадес выставил не основной состав. Конечно же, в грядущей встрече с первых минут сыграют все сильнейшие, ведь на кону стоит выход в финал. Впрочем, в полуфинале от испанцев не стоит ожидать такого искрометного футбола, который они демонстрировали в группе, ведь теперь каждая ошибка будет стоить очень дорого.
А вот путь Италии в плей-офф был очень даже непростым, и все для команды Луиджи Ди Бьяджо решилось в последнем туре группового этапа. Накануне итальянцы поставили себя в крайне невыгодное положение, проиграв сборной Чехии (1:3), но с честью из него выбрались, обыграв сильных немцев (1:0). Также стоит отметить, что без победы датчан над чехами в параллельной встрече "Адзуррини" не попали бы в полуфинал, но, все же, нельзя не отдать должное их умению добиваться необходимого результата в критический момент. Именно этот фактор оставляет Италии шансы на проход Испании, которая после группового этапа лишь укрепилась в статусе фаворита турнира.
Испанцы подходят к матчу отдохнувшими, не имея при этом ни единой кадровой потери. Все основные футболисты команды Селадеса имели почти неделю отдыха, что очень много на таком скоротечном турнире, и в плане свежести наверняка будут иметь значительное преимущество над своим будущим соперником. А вот у Италии по итогам матча против немцев появились серьезные кадровые проблемы. Из-за дисквалификаций в полуфинале "Адзуррини" не помогут сразу два важнейших игрока – правый защитник Андреа Конти и правый же вингер Доменико Берарди.
Интересные факты противостояния Испании U-21 и Италии U-21:
Итальянцы пять раз выигрывали чемпионат Европы, испанцы – четырежды
Команды трижды встречались между собой в финалах молодежного Евро
Для сборной Италии U-21 это 12-й полуфинал в истории, для сборной Испании U-21 - восьмой
Последняя встреча команд состоялась в марте текущего года (победа испанцев 2:1)
Ориентировочные составы на игру:
Испания U-21: Кепа – Хонни, Вальехо, Мере, Бельерин, Льоренте, Себальос, Сауль, Сандро, Асенсио, Деулофеу.
Италия U-21: Доннарумма – Баррека, Кальдара, Ругани, Калабрия, Гальярдини, Пеллегрини, Бенасси, Петанья, Бернардески, Кьеза.
Прогноз на матч Испания U-21 – Италия U-21:
Испания – главный фаворит турнира в целом и полуфинального поединка против Италии в частности. Во-первых, в распоряжении Альберта Селадеса куда больше классных и сильных футболистов. Во-вторых, у Италии имеется две серьезные потери в составе. В-третьих, испанцы наверняка находятся в лучшей форме и намного свежее соперника. Букмекеры уверены, что испанская команда сумеет добиться победы над своим оппонентом. На победу "Фурии Роха" предлагается коэффициент 1.62, в то время как на успех итальянцев можно поставить с коэффициентом 5.40. Ничейный исход оценивается в 4.08 баллов.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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