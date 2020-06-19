За "Ростов" в матче с "Сочи" будут играть футболисты в возрасте от 16 до 19 лет
Стало известно, кто будет играть за "Ростов" в гостевом матче 23-го тура РПЛ против "Сочи".
По информации журналиста Сергея Егорова, в заявку "жёлто-синих" вошли футболисты в возрасте от 16 до 19 лет.
Руководить донской командой вместо Валерия Карпина будет старший тренер молодёжки Заур Тедеев.
Напомним, что шесть игроков "Ростова" заразились коронавирусом, вследствие чего весь основной состав оказался на карантине, а "Сочи" переносить встречу отказался.
Матч состоится сегодня, 19 июня, в 20:00 по московскому времени.
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