За Рюдигера могут побороться "Реал" и ПСЖ

Теги реал мадридчелсипсжантонио рюдигер

За Рюдигера могут побороться "Реал" и ПСЖФото: инстаграм Рюдигера/Автор неизвестен

Защитник сборной Германии и "Челси" Антонио Рюдигер может покинуть лондонский клуб на правах свободного агента следующим летом, сообщает Goal.com.

По информации источника, "синие" ведут переговоры с немцем, однако не могут прийти к соглашению о новом контракте.

За ситуацией наблюдают мадридский "Реал" и ПСЖ.

Отмечается, что Рюдигер готов остаться в "Челси", но только при условии, что клуб выполнит его требования.

Ранее сообщалось, что он просит повышения зарплаты с 7,2 до 11,2 млн евро в год.

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