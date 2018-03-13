За счет дубля Давида Силвы "Манчестер Сити" берет верх над "Сток Сити"

Тридцатый тур английской Премьер-лиги закрывал поединок между "Сток Сити" и "Манчестер Сити". Один из аутсайдеров принимал лидера чемпионата и ставил задачу зацепиться за очки, ибо положение команды Пола Ламберта в турнирной таблице нынче незавидное. У манкунианцев были свои планы на этот матч. По подсчетам, команде Хосепа Гвардиолы должно хватить четыре победы для завоевания титула чемпиона. И первую из них "горожане" планировали добыть в Сток-он-Тренте.

Довольно смело и агрессивно начали встречу хозяева поля, но уже на 10-й минуте пропустили вылазку "Манчестер Сити". Получил из центра поля мяч Жезус на правом фланге, отдал пас на ход Стерлингу по краю поля, а тот выдал поперечную передачу в штрафную на Давида Сильву, который в касание положил футбольный снаряд в дальнюю "шестерку" – 0:1.

Но после этого "гончары" не изменили себе и на 21-й минуте показали зубы. Хорошая атака получилась у "Стока" справа, Шакири оставил в дураках Зинченко, пробросив мяч у бровки между ног защитнику "горожан", а дальше выкатил мяч под удар Шупо-Мотингу, но крученный в угол мяч достал Эдерсон и перевел сферу на угловой.

В целом же "Манчестер Сити" контролировал ход игры, но курьезный мяч перед перерывом мог влететь как раз в ворота гостей. Батленд выбил снаряд от собственных ворот почти к чужой штрафной, там Шакири пытался пробить, но его опередил Отаменди, который направил "круглого" в сторону владений голкипера манкунианцев, а тот едва не юркнул под перекладину, но Эдерсон сумел переправить снаряд за ворота.

А спустя пять минут после перерыва лидер АПЛ увеличил свое преимущество. И снова в три передачи разорвали оборону хозяев футболисты "Манчестер Сити", Фернандиньо по центру отпасовал на Давида Силву, тот скинул снаряд направо на Жезуса, который тут же навесил на левый край штрафной, вернув снаряд Силве, и Давид с трудом дотянувшись до мяча переиграл Батленда – 0:2.

В последующие 10 минут гости могли решить исход встречи, но в одной атаке Фернандиньо оказавшись на ударной позиции под острым углом, пробил в сетку ворот с внешней стороны, а в другой Стерлинг взял игру на себя, обыграл двоих защитников "гончаров" и вышел к воротам справа. Уже было видел Рахим мяч в воротах, но попал в выставленную голкипером ногу. Также била команда Гвардиолы и издали, но выстрелы Зинченко и Стерлинга сумел парировать Батлэнд.

А затем манкунианцы взяли паузу, чем мгновенно попытались воспользоваться хозяева поля. Самый лучший момент у ворот Эдерсона был создан как раз в этот отрезок игры. Хорошая подача ср стандарта последовала от Бауэра на дальнюю штангу, где верховую борьбу выиграл Аллен, скинувший снаряд вдоль линии вратарской, откуда Инди пробил с пяти метров выше ворот.

Но на этом шансы "Стока" забить гол были исчерпаны. А вот в ворота "гончаров" мяч мог влететь еще как минимум дважды. Сначала Уокера партнеры вывели к воротам справа, но Кайл с 7 метров пробил в "молоко". А затем гости хитро разыграли штрафной, не дожидаясь свистка арбитра, Стерлинг вместе с Жезусом выбежали на ворота Батленда, но спор игроков успел вмешаться Инди, выбив мяч на угловой.

Так команды и доиграли этот матч. "Сити" взял очередные три очка и стал еще на шаг ближе к чемпионству. А вот "Стоку" вопрос сохранения прописки в элите предстоит решать в следующих играх.

"Сток Сити" – "Манчестер Сити" – 0:2

Голы: Давид Силва, 10 – 0:1. Давид Силва, 50 – 0:2.

"Сток Сити": Батлэнд, Бауэр, Зума, Стафилидис, Кэмерон (Собхи, 88), Инди, Ндиайе, Аллен, Шупо-Мотинг, Шакири, Хесе (Крауч, 63).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Отаменди, Компани, Зинченко, Фернандиньо, Де Брюйне, Давид Силва, Сане, Стерлинг (Бернарду Силва, 85), Жезус (Гюндоган, 90).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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