За счет выездного гола "Динамо" выбивает АЕК и выходит в 1/8 финала Лиги Европы
В ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы киевское "Динамо" на родном стадионе НСК "Олимпийский" принимал греческий АЕК. Неделю назад в рамках первого матча команды разошлись миром 1:1. Тогда киевляне быстро повели в счете благодаря голу Виктора Цыганкова, но удержать победу не удалось, потому как в концовке встречи едва вышедший на замену Айдаревич воспользовался ошибкой вратаря Бойко на выходе и восстановил паритет.
На выходных обе команды успешно провели матчи в своих регулярных чемпионатах. А это не менее важно, ведь и "Динамо", и АЕК участвуют в чемпионской гонке. Что касается стартовых составов, то Александр Хацкевич с первых минут бросил в бой всех тех же, что и неделю назад в Греции. У "желто-черных" из-за дисквалификации не могли сыграть Огнен Враньеш и Марко Ливая. Зато снова в старте вышел один из самых активных игроков первого матча Лазарос Христодулопулос. На этот раз нашлось место на футбольном поле и украинскому легионеру АЕКа Дмитрию Чигринскому, который известен по своим выступлениям за донецкий "Шахтер" и "Барселону".
Счет обязывал подопечных Маноло Хименеса вместе со стартовым свистком идти вперед. Потому как счет 0:0 в ответном поединке – только на руку "динамовцам". АЕК уже в самом дебюте стал кошмарить не самую лучшую оборону хозяев: на шестой минуте матча прошел проникающий пас на Араухо, который выскочил на свидание с голкипером "Динамо", но переиграть Бойко в очной дуэли аргентинский форвард не сумел. Киевляне как-то расхлябано действовали не только в обороне, но и в нападении.
На экваторе первого тайма хозяева едва не пропустили курьезный гол. Денис Бойко ошибся на выходе и мяч от головы Гармаша уже влетал в пустые ворота, но в последний момент Морозюк в подкате вынес сферу из ленточки ворот. По сути за первые 45 минут поединка подопечные Хацкевича имели всего один опасный момент, когда Гармаш ударом головой замыкал подачу с углового, но свою команду подстраховал Араухо, вынеся мяч куда подальше.
Во второй половине встречи "Динамо" еще больше стало прижиматься к собственным владениям. На 52-й минуте у хозяйских ворот произошел момент, который попадет во все хит-парады смешных промахов: никем не опекаемый на дальней штанге Масуд Шоджаи с пары метров умудрился запустить мяч по самолетам. Правда, уже в следующей атаке чуть не наказал гостей за транжирство Мораес, но очную дуэль с вратарем бразильцу выиграть было не под силу. Украинцы долго играли на нервах у собственных болельщиков, пока в концовке встречи греки физически не подсели, а игра переместилась на половину поля соперника.
И все-таки забитых мячей не суждено было увидеть. "Динамо" за счет гола на выезде выбивает АЕК и проходит в 1/8 финала Лиги Европы.
"Динамо" Киев – АЕК – 0:0
"Динамо": Бойко, Кендзера, Хачериди, Кадар, Морозюк, Буяльский, Шепелев (Беседин, 76), Гонсалес, Гармаш, Цыганков, Мораес (Шапаренко, 90+3)
АЕК: Баркас, Бакакис, Лабропулос, Чигринский, Гало, Галанопулос (Айдаревич, 80), Симоэш, Христодулопулос (Якумакис, 74), Шоджаи, Бакасетас (Клонаридис, 70), Араухо
Богдан Архипенко
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