За Себальоса ведут борьбу три итальянских гранда

Теги реал мадриддани себальоснаполиромамилан

За Себальоса ведут борьбу три итальянских грандаЗа полузащитника мадридского "Реала" Дани Себальоса ведут борьбу три итальянских гранда, информирует TransferMarketWeb.

Так, по сведениям источника, на 21-летнего хавбека королевского клуба претендуют "Милан", "Рома" и "Наполи".

В завершившемся сезоне Себальос забил 2 мяча в 22 матчах за "Реал". Его контракт со "сливочными" рассчитан до лета 2023-го года.

Напомним, до конца недели "Реал" закроет свой первый летний трансфер стоимостью 80 миллионов евро. | soccernews.ru

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