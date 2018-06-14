За Себальоса ведут борьбу три итальянских гранда

За полузащитника мадридского "Реала" Дани Себальоса ведут борьбу три итальянских гранда, информирует TransferMarketWeb.

Так, по сведениям источника, на 21-летнего хавбека королевского клуба претендуют "Милан", "Рома" и "Наполи".

В завершившемся сезоне Себальос забил 2 мяча в 22 матчах за "Реал". Его контракт со "сливочными" рассчитан до лета 2023-го года.

Напомним, до конца недели "Реал" закроет свой первый летний трансфер стоимостью 80 миллионов евро. | soccernews.ru