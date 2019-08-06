За сезон-2019/2020 клубы АПЛ получат рекордную сумму от букмекеров

Теги эвертонвест хэм юнайтеднорвич ситиньюкасл юнайтедвулверхэмптон

За сезон-2019/2020 клубы АПЛ получат рекордную сумму от букмекеров

Стало известно, сколько клубы АПЛ выручат денег от букмекеров. Об этом пишет The Guardian.

По данным источника, за сезон 2019-2020 клубы получат 380 миллионов евро. Эта сумма станет рекордной для АПЛ.

В прошлом сезоне команды получили 344 миллионов евро, что на 10% меньше нынешней суммы.

Букмекерские компании будут титульными спонсорами у десяти клубов АПЛ: "Вест Хэм", "Эвертон", "Вулверхэмптон", "Бернли", "Кристал Пэлас", "Ньюкасл", "Уотфорд", "Астон Вилла", "Борнмут", "Норвич".

А еще: Канселу прибыл в Англию для прохождения медобследования в "Манчестер Сити"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Данило прилетел в Турин, чтобы завершить трансфер в "Ювентус"

Данило прилетел в Турин, чтобы завершить трансфер в "Ювентус"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов