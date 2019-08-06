За сезон-2019/2020 клубы АПЛ получат рекордную сумму от букмекеров

Стало известно, сколько клубы АПЛ выручат денег от букмекеров. Об этом пишет The Guardian.

По данным источника, за сезон 2019-2020 клубы получат 380 миллионов евро. Эта сумма станет рекордной для АПЛ.

В прошлом сезоне команды получили 344 миллионов евро, что на 10% меньше нынешней суммы.

Букмекерские компании будут титульными спонсорами у десяти клубов АПЛ: "Вест Хэм", "Эвертон", "Вулверхэмптон", "Бернли", "Кристал Пэлас", "Ньюкасл", "Уотфорд", "Астон Вилла", "Борнмут", "Норвич".

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