За шаг до финала: "Манчестер Юнайтед" схлестнется с "Тоттенхэмом" в Кубке Англии

"Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм"

Стадион: "Уэмбли" (Лондон)

Начало матча: 19:15

Арбитр: Энтони Тейлор

В текущем английском сезоне сложилась такая ситуация, что уже давным-давно было понятно, кто станет чемпионом. Также досрочно известно, кто выступит в следующей кампании в Лиге Чемпионов и на 90% понятно, какие клубы покинут высший дивизион. Но помимо регулярного первенства существует и второй по значимости турнир, который уже выходит на финишную прямую. Полуфинальная стадия Кубка Англии собрала интересную компанию, среди которой нет явного фаворита.

В рамках субботней программы определится первый финалист, которым станет либо "Манчестер Юнайтед", либо "Тоттенхэм". Матч традиционно пройдет на главном стадионе страны "Уэмбли", к которому в нынешнем сезоне так привыкли "шпоры", но вот в этот раз номинальными хозяевами буду "красные дьяволы".

Если честно, то обеим командам в текущем розыгрыше Кубка Англии везло со жребием. Другое дело, что, например, подопечные Маурисио Почеттино сами себе создавали проблемы, когда дважды вынуждены были переигрывать встречу, причем против представителей низших дивизионов. Сначала валлийский "Ньюпорт" потрепал нервы "лилейно-белым", а потом и "Рочдейл". "Манчестер Юнайтед" свой путь начал с победы над "Дерби", после чего был разгромлен скромный "Йовил". Ну а ближе к полуфиналу манкунианцы с любимым счетом Жозе Моуринью 2:0 подряд выбили коллег по АПЛ "Хаддерсфилд" и "Брайтон".

Для обеих клубов сложно переоценить значение этого трофея, поэтому борьба, можно не сомневаться, будет горячей и бескомпромиссной. К "Тоттенхэму" уже все привыкли, как топовой команде, но ей по-прежнему не удается завоевать трофей. В последний раз "шпоры" триумфовали в Кубке Лиги еще при Хуанде Рамосе в 2008 году, с тех пор – затишье. Для "красных дьяволов", как и для их амбициозного наставника важно закончить сезон с трофеем, иначе кампанию вполне себе можно считать, если и не провальной, то как минимум неудачной.

Интересные факты противостояния "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма":

"Манчестер Юнайтед" выиграл в каждом из последних трех матчей против "Тоттенхэма" в рамках Кубка Англии (1997, 2007, 2008). Последняя победа "шпор" над "красными дьяволами" зафиксирована в третьем раунде сезона 1979/1980.

Предстоящий полуфинал станет для манчестерцев 29 в истории, что является абсолютным рекордом.

"Шпоры" выиграли три из последних пяти дуэлей против "Юнайтед" во всех соревнованиях. Ранее, чтобы победить трижды лондонцам пришлось предпринять 36 попыток.

Ромелу Лукаку отличился на каждой стадии старейшего европейского турнира, в общей сложности забив пять мячей.

Ориентировочные составы на игру:

Ман Юнайтед: Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Байи, Янг, Эррера, Матич, Погба, Лингард, Рашфорд, Лукаку

Тоттенхэм: Льорис, Триппьер, Санчес, Вертонген, Дэвис, Дайер, Дембеле, Эриксен, Алли, Сон Хын Мин, Кейн

Прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм":

Как хотите, но фаворита в этом матче нет. Опыт и класс - на стороне "Манчестер Юнайтед", но игровые качества и мотивация, да и теперь уже стадион – за "Тоттенхэмом". Букмекеры точно не уверены ни в одной из команд и тем не менее небольшое преимущество они отдают лондонцам, о чем свидетельствует коэффициент 2.25. В то время как выигрыш "красных дьяволов" в среднем оценивается в 3.4.

Богдан Архипенко

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