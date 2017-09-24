За шесть очков: "Краснодар" принимает лидера РФПЛ "Зенит"
"Краснодар" – "Зенит"
Стадион: "Краснодар" (Краснодар, Россия)
Начало матча: 19:00
Арбитр: Михаил Вилков (Нижний Новгород)
В центральной встрече 11-го тура российской Премьер-лиги "Краснодар" примет "Зенит". В случае победы "горожане" догонят по очкам клуб из Санкт-Петербурга, который лидирует в турнирной таблице. Успех гостей позволит им уйти в отрыв.
По итогам первой трети чемпионата "быки" идут на 2-м месте с 21 пунктом на счету. Краснодарцы в Премьер-лиге не проигрывают уже семь матчей кряду, а на своем поле "горожане" последний раз уступали еще при Олеге Кононове более года назад, когда потерпели фиаско от "Локомотива" (1:2).
В течение последнего месяца "Краснодар" покинул и Лигу Европы и розыгрыш Кубка России, так что команда Игоря Шалимова может сосредоточиться на чемпионате страны, где клуб реально претендует на путевку в Лигу чемпионов, учитывая нестабильность нынешних ЦСКА и "Спартака".
Петербуржский клуб лидирует в турнирной таблице перед матчем 11-го тура с 24 набранными очками. В последних 5-ти встречах зенитовцы, как и их соперник, заработали 11 пунктов (3 победы и 2 ничьи). На выезде питерцы сыграли 5 матчей. Ни в одном из них подопечные Роберто Манчини не проиграли (3 выигрыша и 2 ничьи). За эти матчи команда забила 5 раз, а пропустила однажды в противостоянии со Спартаком (5:1).
В середине недели "Краснодар" и "Зенит" проиграли в кубковых матчах клубам Футбольной национальной лиги (ФНЛ). "Краснодар" уступил "Томи" (1:2), а "Зенит" - петербургскому "Динамо" (2:3 в дополнительное время). Многие ведущие футболисты команд эти встречи пропустили.
В прошлом сезоне "Краснодар" сыграл дома с "Зенитом" яркий матч, сумев забить два мяча в компенсированное ко второму тайму время и вырвать победу. В составах команд выделяются нападающие сборной России Александр Кокорин (семь мячей в нынешнем чемпионате) и Федор Смолов (четыре в четырех матчах). Зенитовец Кокорин возглавляет список бомбардиров чемпионата, Смолов продолжает погоню за бывшим партнером по столичному "Динамо".
Интересные факты противостояния "Краснодара" и "Зенита":
В прошлом чемпионате команды обменялись домашними победами
Последний раз "Зенит" выигрывал в Краснодаре в июле 2013 года
Беспроигрышная серия "Краснодара" в Премьер-лиге длится 7 игр
"Зенит" не пропускает в чемпионате в 5 матчах кряду
Последняя встреча команд состоялась в Санкт-Петербурге 17 мая текущего года и завершилась победой питерцев со счетом 1:0
Ориентировочные составы на игру:
"Краснодар": Крицюк – Шишкин, Мартынович, Гранквист, Петров, Каборе, Газинский, Подберезкин, Перейра, Классон, Смолов.
"Зенит": Лунев – Смольников, Иванович, Маммана, Кришито, Паредес, Краневиттер, Ерохин, Дриусси, Кокорин, Дзюба.
Прогноз на матч "Краснодар" – "Зенит":
"Краснодар" набрал хороший ход, и на своем поле способен отобрать очки у лидера чемпионской гонки. Тем более напомним, что в трех прошлых домашних поединках с "Зенитом" клуб избегал поражений.
Фаворитом предстоящего матча букмекеры считают питерцев. Однако им отдают ничтожное преимущество. На победу "Краснодара" коэффициент равен 2.80. Успех "Зенита" оценивают в 2.50 баллов. Коэффициент на ничью составляет 3,25.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|11
|27
|2
|Локомотив Москва
|11
|23
|3
|Краснодар
|11
|21
|4
|ЦСКА Москва
|11
|20
|5
|Ростов
|11
|16
|6
|Урал
|11
|16
|7
|Спартак Москва
|11
|14
|8
|Рубин
|10
|14
|9
|Ахмат
|10
|14
|10
|Уфа
|11
|13
|11
|Арсенал Тула
|11
|11
|12
|Динамо Москва
|11
|10
|13
|Тосно
|11
|9
|14
|Амкар
|10
|8
|15
|СКА Хабаровск
|10
|8
|16
|Анжи
|11
|8