За ситуацией с Неймаром следит гранд из АПЛ

"Манчестер Сити" внимательно следит за ситуацией вокруг будущего форварда ПСЖ Неймара, информирует испанская пресса.

Сообщается, что главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола заинтересован в том, чтобы поработать с бразильцем. Учитывая желание своего наставника, руководство "Сити" готово будет предпринять попытки заполучить 26-летнего нападающего, если тот выразит желание покинуть "Парк де Пренс".

Напомним, ПСЖ уже пошел на контакт с "Реалом" по трансферу Неймара. | soccernews.ru