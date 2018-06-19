За ситуацией с Неймаром следит гранд из АПЛ

Теги манчестер ситинеймархосеп гвардиолапсж

За ситуацией с Неймаром следит гранд из АПЛ"Манчестер Сити" внимательно следит за ситуацией вокруг будущего форварда ПСЖ Неймара, информирует испанская пресса.

Сообщается, что главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола заинтересован в том, чтобы поработать с бразильцем. Учитывая желание своего наставника, руководство "Сити" готово будет предпринять попытки заполучить 26-летнего нападающего, если тот выразит желание покинуть "Парк де Пренс".

Напомним, ПСЖ уже пошел на контакт с "Реалом" по трансферу Неймара. | soccernews.ru

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