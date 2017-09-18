За "своими" тремя: "Локомотив" примет дома аутсайдера РФПЛ "Амкар"

"Локомотив" – "Амкар"

Стадион: "РЖД Арена" (Москва)

Начало матча: 19:30

Арбитр: Кирилл Левников (Санкт-Петербург)

Одна из двух игр 10 тура РФПЛ, которые намечены на понедельник, состоится в Москве. На "РЖД Арене" один из лидеров чемпионата "Локомотив" примет замыкающего турнирную таблицу "Амкар". Кто выглядит фаворитом предстоящего противостояния, догадаться не сложно. Но все же в футболе случается всякое, поэтому заранее приписывать три очка "железнодорожникам" было бы не правильно.

Команда Юрия Семина действительно хорошо смотрится в нынешнем сезоне РФПЛ. После 9 туров "Локомотив", по потерянным очкам, занимает 2-ю строчку турнирной таблицы чемпионата. Из уже сыгранных матчей, вопрос вызвал, пожалуй, лишь результат одной встречи, в которой "железнодорожники" уступили дома дебютанту чемпионата – "Тосно" (0:2). Но, как известно, раз в год и палка стреляет. Так что поражение от ленинградцев можно списать на банальную недооценку соперника. С конкурентами москвичи играют куда увереннее. Так земляки из ЦСКА и "Спартака" были биты на собственных стадионах. Впрочем, ближайший соперник команды Семина – аутсайдер. И настрой в таких играх имеет большое значение. Взять, хотя бы, печальный опыт с "Тосно", который уже упоминался чуть ранее. А СКА из Хабаровска и "Анжи" москвичам удавалось обыграть с минимальным счетом.

Отметим, что в середине минувшей недели "Локомотив" стартовал в еврокубках, сыграв вничью с «Копенгагеном» в Дании, где априори набирать очки очень сложно. Пока сложно сказать, сможет ли команда Юрия Семина успешно выступать на двух фронтах. Дополнительная нагрузка в середине недели сказывается на физических кондициях игроков. Это требует дополнительной ротации состава и привлечения к игре большего количества футболистов. Готовы ли к этому в тренерском штабе "железнодорожников"?

Позиция "Амкара" в турнирной таблице вызывает удивление у многих экспертов. Опытный участник Премьер-Лиги во главе с опытным тренером буксует уже 9 туров. "Амкар" неудачно стартовал в новом сезоне и теперь считается одним из главных претендентов на вылет. "Красно-черные" на старте потерпели четыре поражения, не забив ни одного гола в ворота соперников (трижды по 0:1 и 0:3 в матче с московским "Динамо"). После этого пермякам удалось добыть очки с командами из первой половины турнирной таблице, а первую победу "Амкар" одержал на выезде против тульского "Арсенала" со счетом 1:0. На данный момент "Амкар" – главный аутсайдер, команда Гаджи Гаджиева замыкает турнирную таблицу РФПЛ, в активе которой два мяча и пять баллов. В тоже время команда пропустила всего 9 мячей – это меньше, чем у восьми других представителей Премьер-лиги. С такой обороной при хорошей результативности пермяки могли бы рассчитывать на место в середине таблицы.

Интересные факты противостояния "Локомотива" и "Амкара":

Беспроигрышная серия "Локомотива" длится 5 игр

Последний раз в Премьер-лиге "железнодорожники" проигрывали "Амкару" на своем поле в октябре 2012 года

В гостях "Амкар" добыл четыре очка из пяти набранных в чемпионате

Последняя встреча команд в апреле текущего года завершилась результативной ничьей (3:3)

Ориентировочные составы на игру:

"Локомотив": Гилерме, Игнатьев, Пейчинович, Кверквелия, Баринов, Тарасов, И.Денисов, Рыбус, Фернандеш, Миранчук, Фарфан.

"Амкар": Нигматуллин – Милькович, Конде, Белоруков, Зайцев, Занев, Гол, Сиваков, Комолов, Рязанцев, Бодул.

Прогноз на матч "Локомотив" – "Амкар":

"Локомотив" по праву является фаворитом этого матча. Однако говорить о крупной победе "железнодорожников" не приходится. Команда Юрия Семина зачастую побеждает с разницей в один мяч, да и линия обороны у "Амкара" достаточно крепкая.

На победу "Локомотива" букмекеры предлагают средний коэффициент в 1.55 балла, в то же время успех гостей оценивается в 9 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 3.75 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru