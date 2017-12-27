За тер Штегена готовы заплатить 100 миллионов евро

Каталонская "Барселона" получила предложения по своему голкиперу Марку-Андре тер Штегену, информирует испанская пресса.

Сообщается, что сразу несколько клубов готовы заплатить за 25-летнего вратаря 100 миллионов евро. Однако ни "сине-гранатовые", ни сам немец, не планируют прекращать свое плодотворное сотрудничество.

В нынешнем сезоне тер Штеген пропустил 13 мячей в 24 играх за "Барселону".

Напомним, "Барселона" определилась с заменой для Маскерано. | soccernews.ru