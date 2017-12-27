За тер Штегена готовы заплатить 100 миллионов евро

Теги барселонамарк-андре тер штеген

За тер Штегена готовы заплатить 100 миллионов евроКаталонская "Барселона" получила предложения по своему голкиперу Марку-Андре тер Штегену, информирует испанская пресса.

Сообщается, что сразу несколько клубов готовы заплатить за 25-летнего вратаря 100 миллионов евро. Однако ни "сине-гранатовые", ни сам немец, не планируют прекращать свое плодотворное сотрудничество.

В нынешнем сезоне тер Штеген пропустил 13 мячей в 24 играх за "Барселону".

Напомним, "Барселона" определилась с заменой для Маскерано. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Топ-10 матчей 2017 года

Топ-10 матчей 2017 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов