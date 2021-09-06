За Тилеманса будут бороться многие клубы следующим летом
Фото: инстаграм Тилеманса/Автор неизвестен
Полузащитник сборной Бельгии и "Лестер" Юри Тилеманс с высокой долей вероятности сменит клубную прописку следующим летом.
Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, в этом сезоне за хавбеком будут пристально следить многие клубы, среди которых есть и "Реал Мадрид".
Следующим летом за игрока будут биться несколько больших клубов. Он скорее всего покинет "Лестер".
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|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
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|Кристал Пэлас
|27
|33
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
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|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
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|20
|Норвич Сити
|27
|18