За Тилеманса будут бороться многие клубы следующим летом

Теги реал мадридлестер ситиюри тилеманс

За Тилеманса будут бороться многие клубы следующим летомФото: инстаграм Тилеманса/Автор неизвестен

Полузащитник сборной Бельгии и "Лестер" Юри Тилеманс с высокой долей вероятности сменит клубную прописку следующим летом.

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, в этом сезоне за хавбеком будут пристально следить многие клубы, среди которых есть и "Реал Мадрид".

Следующим летом за игрока будут биться несколько больших клубов. Он скорее всего покинет "Лестер".

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