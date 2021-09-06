За Тилеманса будут бороться многие клубы следующим летом

Фото: инстаграм Тилеманса/Автор неизвестен

Полузащитник сборной Бельгии и "Лестер" Юри Тилеманс с высокой долей вероятности сменит клубную прописку следующим летом.

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, в этом сезоне за хавбеком будут пристально следить многие клубы, среди которых есть и "Реал Мадрид".

Следующим летом за игрока будут биться несколько больших клубов. Он скорее всего покинет "Лестер".

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