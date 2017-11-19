За восьмой победой подряд - в Барселону: "Валенсия" против "Эспаньола"

"Эспаньол" – "Валенсия"

Стадион: "Корнелья Эль Прат" (Барселона)

Начало матча: 18:15

Арбитр: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания).

Воскресная программа 12 тура испанской Примеры начнется с матча в Барселоне, где в гости к "Эспаньолу" пожалует "Валенсия". Команды преследуют совсем разные цели в нынешнем сезоне, и если результаты каталонцев никого особо не удивляют, то текущее положение "летучих мышей" - главная сенсация этого чемпионата. Однако, несмотря на разное качество футбола, показываемое коллективами, букмекеры не выделяют "Валенсию" в качестве явного фаворита встречи – все-таки ожидание того, что команда начнет сдавать свои позиции, не покидает футбольную общественность.

В 11 матчах чемпионата Испании "летучие мыши" одержали 8 побед, лишь 3 раза сыграв вничью. Да и были эти мирные результаты во втором, третьем и четвертом туре, после которых – только победы с разницей голов в 7 матчах – 28:8. Как далеко готова зайти команда Марселино и насколько ее вообще хватит – главный вопрос нынешнего сезона Примеры, не считая чемпионской интриги. Пока никто не спешит записывать "Валенсию" в претенденты на титул, а ведь на данный момент команда выглядит ничуть не хуже идущей первой "Барселоны". Проблем с составом у "летучих мышей" нет, так что в матче с "Эспаньолом" Марселино вправе рассчитывать на очередную победу.

Каталонцы проводят очередной привычный для себя сезон, без каких-либо особых достижений. Не так давно подопечные Кике Флореса прервали серию из четырех матчей без побед во всех турнирах, обыграв дома "Бетис" – 1:0. Однако в прошедшем туре "Эспаньол" уступил на выезде с таким же счетом "Леганесу", играя большую часть матча в меньшинстве, и теперь не в лучшем настроении подходит к матчу с одним из лидеров Примеры. Дисквалифицированный Эрмосо и пропустит матч с "Валенсией", других потерь в составе каталонцев нет.

Интересные факты противостояния "Эспаньола" и "Валенсии":

Победная серия "Валенсии" составляет 7 матчей.

Последние три матча между этими командами завершились поражениями "Эспаньола".

В 7 предыдущих играх с участием "Валенсии" было забито 3 и более голов.

Ориентировочные составы на игру:

Эспаньол: Лопес, Кариколь, Лопес Сильва, Налдо, Санчес, Хурадо, Дардер, Хави Фуэго, Пьятти, Баптистао, Морено.

Валенсия: Нето, Монтойя, Гарай, Паулиста, Гайя, Солер, Парехо, Кондогбиа, Гонсалу Гедеш, Дзадза, Родриго.

Прогноз на матч "Эспаньол" – "Валенсия":

Букмекеры отдают небольшое предпочтение "Валенсии", однако, по мнению многих, фаворит данного противостояния очевиден. Гости находятся в превосходной форме, и в 6 предыдущих гостевых поединках они набрали целых 14 очков.

Победу "Эспаньола" букмекеры оценивают коэффициентом 3,38, на ничью – 3,64, победу "Валенсии" – 2,25.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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