За восьмой победой подряд - в Барселону: "Валенсия" против "Эспаньола"
"Эспаньол" – "Валенсия"
Стадион: "Корнелья Эль Прат" (Барселона)
Начало матча: 18:15
Арбитр: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания).
Воскресная программа 12 тура испанской Примеры начнется с матча в Барселоне, где в гости к "Эспаньолу" пожалует "Валенсия". Команды преследуют совсем разные цели в нынешнем сезоне, и если результаты каталонцев никого особо не удивляют, то текущее положение "летучих мышей" - главная сенсация этого чемпионата. Однако, несмотря на разное качество футбола, показываемое коллективами, букмекеры не выделяют "Валенсию" в качестве явного фаворита встречи – все-таки ожидание того, что команда начнет сдавать свои позиции, не покидает футбольную общественность.
В 11 матчах чемпионата Испании "летучие мыши" одержали 8 побед, лишь 3 раза сыграв вничью. Да и были эти мирные результаты во втором, третьем и четвертом туре, после которых – только победы с разницей голов в 7 матчах – 28:8. Как далеко готова зайти команда Марселино и насколько ее вообще хватит – главный вопрос нынешнего сезона Примеры, не считая чемпионской интриги. Пока никто не спешит записывать "Валенсию" в претенденты на титул, а ведь на данный момент команда выглядит ничуть не хуже идущей первой "Барселоны". Проблем с составом у "летучих мышей" нет, так что в матче с "Эспаньолом" Марселино вправе рассчитывать на очередную победу.
Каталонцы проводят очередной привычный для себя сезон, без каких-либо особых достижений. Не так давно подопечные Кике Флореса прервали серию из четырех матчей без побед во всех турнирах, обыграв дома "Бетис" – 1:0. Однако в прошедшем туре "Эспаньол" уступил на выезде с таким же счетом "Леганесу", играя большую часть матча в меньшинстве, и теперь не в лучшем настроении подходит к матчу с одним из лидеров Примеры. Дисквалифицированный Эрмосо и пропустит матч с "Валенсией", других потерь в составе каталонцев нет.
Интересные факты противостояния "Эспаньола" и "Валенсии":
Победная серия "Валенсии" составляет 7 матчей.
Последние три матча между этими командами завершились поражениями "Эспаньола".
В 7 предыдущих играх с участием "Валенсии" было забито 3 и более голов.
Ориентировочные составы на игру:
Эспаньол: Лопес, Кариколь, Лопес Сильва, Налдо, Санчес, Хурадо, Дардер, Хави Фуэго, Пьятти, Баптистао, Морено.
Валенсия: Нето, Монтойя, Гарай, Паулиста, Гайя, Солер, Парехо, Кондогбиа, Гонсалу Гедеш, Дзадза, Родриго.
Прогноз на матч "Эспаньол" – "Валенсия":
Букмекеры отдают небольшое предпочтение "Валенсии", однако, по мнению многих, фаворит данного противостояния очевиден. Гости находятся в превосходной форме, и в 6 предыдущих гостевых поединках они набрали целых 14 очков.
Победу "Эспаньола" букмекеры оценивают коэффициентом 3,38, на ничью – 3,64, победу "Валенсии" – 2,25.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|12
|34
|2
|Валенсия
|11
|27
|3
|Реал Мадрид
|12
|24
|4
|Атлетико Мадрид
|12
|24
|5
|Севилья
|12
|22
|6
|Вильярреал
|11
|20
|7
|Реал Сосьедад
|12
|18
|8
|Бетис
|11
|17
|9
|Леганес
|12
|17
|10
|Хетафе
|12
|16
|11
|Жирона
|12
|16
|12
|Сельта Виго
|12
|14
|13
|Эспаньол
|11
|13
|14
|Леванте
|11
|12
|15
|Атлетик Бильбао
|11
|11
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|11
|11
|17
|Эйбар
|11
|8
|18
|Алавес
|12
|6
|19
|Лас Пальмас
|11
|6
|20
|Малага
|11
|4