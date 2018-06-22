За вторую путевку в плей-офф: Сербия и Швейцария сыграют в Калининграде

Сербия – Швейцария

Стадион: "Калининград" (Калининград, Россия)

Начало матча: 21:00

Арбитр: Феликс Брых (Германия)

Изначально в группе "Е" все специалисты одну из путевок в 1/8 финала безоговорочно отдавали бразильцам, а на вторую больше шансов имели сборные Сербии и Швейцарии. И стартовый тур хоть и с оговорками, но подтвердил эти прогнозы. Сербы, одолев костариканцев (1:0), набрали столько же очков, сколько за все предыдущие выступления на мировых первенствах. А швейцарцы преподнесли сюрприз, вырвав ничью у бразильцев (1:1) и подтвердив удачную для себя статистику в стартовых поединках на чемпионатах мира: альпийская сборная не проиграла пятый матч кряду в первом туре мундиаля.

Но несмотря на то, что Швейцария в первом туре заработала меньше очков, чем Сербия, она сейчас находится в более выгодном положении. В последнем туре команде Петковича предстоит играть с Коста-Рикой, тогда как Сербия будет сражаться с Бразилией. Соответственно, неплохим результатом для страны банков бует даже ничья. К слову, по голу швейцарцев в противостоянии с бразильцами была масса вопросов – в борьбе за верховой мяч Цубер откровенно толкал защитника бразильцев, но арбитр решил мяч засчитать.

Таким образом, очная встреча Сербии и Швейцарии становится ключевой за вторую путевку в плей-офф. Балканская сборная в случае победы впервые в истории гарантирует себе выход из группы. А вот ничья больше устроит подопечных Владимира Петковича, которым в заключительном туре нужна будет победа с разницей в два мяча над Коста-Рикой, чтобы не зависеть от результатов игр конкурентов. Сербов же при таком раскладе не спасет даже ничья с бразильцами. Поэтому одно очко в этом матче для команды Младена Крстаича мало чем отличается от поражения: и в том и в другом случае в последней игре ей нужно будет обыгрывать "пентакампеонов".

Интересные факты противостояния сборных Сербии и Швейцарии:

Сборная Сербии в семи последних официальных поединках потерпела всего одно поражение, пять матчей выиграла и одну игру завершила ничьей

Сборная Швейцарии не проигрывает в последних семи матчах – четыре победы и три ничьих

Со сборной Сербии швейцарцы еще не играли, а вот в бытность Югославии матчи с участием команд чаще всего завершались ничьей

Сербия выиграла три из шести предыдущих матчей

Ориентировочные составы на игру:

Сербия: Стойкович – Иванович, Миленкович, Тошич, Коларов, Матич, Миливоевич, Милинкович-Савич, Льяич, Тадич, Митрович.

Швейцария: Зоммер – Лихтштайнер, Шер, Аканджи, Родригес, Бехрами, Джака, Шакири, Джемайли, Цубер, Сеферович.

Прогноз на матч Сербия – Швейцария:

Сборная Сербии с огромным трудом сломала сопротивление организованной Коста-Рики. Явно ощущалось отсутствие творческой мысли у Льяича, не был в ударе Милинкович-Савич. Вся угроза исходила от флангового защитника Александра Коларова, который по итогу и забил гол. Швейцария по подбору игроков явно превосходит Коста-Рику, команда Петковича солидно смотрелась на фоне грозной Бразилии. Если швейцарцы сыграют в свою игру, сербам будет очень непросто взять даже очко.

Букмекеры отдают минимальный перевес сборной Сербии, за победу которой предлагают средний коэффициент 2.80 баллов, в то же время успех швейцарцев оценивается на уровне 3.02 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 3.08 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru