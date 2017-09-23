За вторую строчку: "Атлетико" сразится против "Севильи" в центральном матче тура

"Атлетико" – "Севилья"

Стадион: "Ванда Метрополитано" (Мадрид, Испания)

Начало матча: 14:00

Арбитр: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте)

Шестой игровой день в Ла Лиге будет открыт поединком в Мадриде, где "Атлетико" примет "Севилью". Этот матч можно по праву назвать центральным в туре, так как нервионцы занимают вторую строчку в турнирной таблице, а "матрасники" идут следом за ними. К тому же между собой встречаются полпреды Испании в Лиге чемпионов. В общем, ожидается топовая игра, как не крути.

"Атлетико" в первых пяти турах недосчитался четырех очков. Команда Диего Симеоне заключила мир в выездных поединках против "Жироны" (2:2) и "Валенсии" (0:0). Между этими матчами "матрасники" побывали на Канарах, где разгромили местный "Лас-Пальмас" со счетом 5:1. Неделю назад столичный клуб впервые сыграл на новом домашнем стадионе под названием "Ванда Метрополитано" в поединке против "Малаги". Дебют оказался удачным – 1:0. А в мид-уик "Атлетико" гостил в Стране Басков, где одержал трудную, но закономерную победу над "Атлетиком" (2:1). С каждым матчем "матрасники" прибавляют, однако впереди их ждет самый сильный на данный момент соперник.

"Севилья", которую летом возглавил экс-тренер "Сельты" Эдуардо Бериццо, стартовала в чемпионате достаточно уверенно. Нервионцы, после ничьей в первом туре с "Эспаньолом", больше не теряли очков, одержав четыре победы кряду. Более того, в четырех последних поединках оборона севильцев не пропускала. С одной стороны, и это стоит отметить, в соперниках "красно-белых" все же были команды из нижней половины таблицы. С другой, Бериццо действительно удалось создать крепкую защиту. Но первую настоящую проверку она пройдет лишь в поединке против "Атлетико".

Отметим, что "матрасники" являются очень неудобным соперником для "Севильи" последние 7 лет. Что и говорить, если за этот период нервионцы лишь раз смогли добыть победу в поединке против столичного клуба. И хотя рано или поздно, но любая серия все же заканчивается. Навряд ли, гости смогут это сделать уже в ближайшей встрече.

Интересные факты противостояния "Атлетико" и "Севилья":

"Атлетико" не проигрывает "Севилье" в родных стенах с мая 2010 года

В последних 15 играх "матрасники" лишь раз проиграли нервионцам

В пяти последних встречах "Севилья" пропустила два мяча

В шести официальных матчах нынешнего сезона "Атлетико" еще не проигрывал

Последняя встреча команд состоялась 19 марта текущего года в Мадриде, где хозяева поля одержали победу со счетом 3:1

Ориентировочные составы на игру:

"Атлетико": Облак – Ф.Луис, Годин, Эрнандес, Хуанфран, Томас, Сауль, Коке, Карраско, Гризманн, А.Корреа.

"Севилья": Рико – Эскудеро, Кьяер, Пареха, Меркадо, Сарабия, Н’Зонзи, Банега, Х.Корреа, Навас, Бен Йеддер.

Прогноз на матч "Атлетико" – "Севилья":

Как правило, матчи между этими командами сопровождаются минимальным числом голов, ввиду высокой цены ошибки. К тому же, обе команды демонстрируют дисциплинированную и надежную игру в защите, что позволяет и "Атлетико", и "Севилье" занимать позиции в первой тройке. Исход таких поединков может решить всего один забитый гол.

Букмекеры считают "Атлетико" явным фаворитом матча. На победу "матрасников" в среднем предлагается коэффициент – 1.60. А вот в "Севилью" практически не верят. Успех гостей, в лучшем случае, оценивается в 5.70 баллов. Весьма маловероятен и ничейный исход (коэффициент – 4.08).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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