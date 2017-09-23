За вторую строчку: "Атлетико" сразится против "Севильи" в центральном матче тура
"Атлетико" – "Севилья"
Стадион: "Ванда Метрополитано" (Мадрид, Испания)
Начало матча: 14:00
Арбитр: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте)
Шестой игровой день в Ла Лиге будет открыт поединком в Мадриде, где "Атлетико" примет "Севилью". Этот матч можно по праву назвать центральным в туре, так как нервионцы занимают вторую строчку в турнирной таблице, а "матрасники" идут следом за ними. К тому же между собой встречаются полпреды Испании в Лиге чемпионов. В общем, ожидается топовая игра, как не крути.
"Атлетико" в первых пяти турах недосчитался четырех очков. Команда Диего Симеоне заключила мир в выездных поединках против "Жироны" (2:2) и "Валенсии" (0:0). Между этими матчами "матрасники" побывали на Канарах, где разгромили местный "Лас-Пальмас" со счетом 5:1. Неделю назад столичный клуб впервые сыграл на новом домашнем стадионе под названием "Ванда Метрополитано" в поединке против "Малаги". Дебют оказался удачным – 1:0. А в мид-уик "Атлетико" гостил в Стране Басков, где одержал трудную, но закономерную победу над "Атлетиком" (2:1). С каждым матчем "матрасники" прибавляют, однако впереди их ждет самый сильный на данный момент соперник.
"Севилья", которую летом возглавил экс-тренер "Сельты" Эдуардо Бериццо, стартовала в чемпионате достаточно уверенно. Нервионцы, после ничьей в первом туре с "Эспаньолом", больше не теряли очков, одержав четыре победы кряду. Более того, в четырех последних поединках оборона севильцев не пропускала. С одной стороны, и это стоит отметить, в соперниках "красно-белых" все же были команды из нижней половины таблицы. С другой, Бериццо действительно удалось создать крепкую защиту. Но первую настоящую проверку она пройдет лишь в поединке против "Атлетико".
Отметим, что "матрасники" являются очень неудобным соперником для "Севильи" последние 7 лет. Что и говорить, если за этот период нервионцы лишь раз смогли добыть победу в поединке против столичного клуба. И хотя рано или поздно, но любая серия все же заканчивается. Навряд ли, гости смогут это сделать уже в ближайшей встрече.
Интересные факты противостояния "Атлетико" и "Севилья":
"Атлетико" не проигрывает "Севилье" в родных стенах с мая 2010 года
В последних 15 играх "матрасники" лишь раз проиграли нервионцам
В пяти последних встречах "Севилья" пропустила два мяча
В шести официальных матчах нынешнего сезона "Атлетико" еще не проигрывал
Последняя встреча команд состоялась 19 марта текущего года в Мадриде, где хозяева поля одержали победу со счетом 3:1
Ориентировочные составы на игру:
"Атлетико": Облак – Ф.Луис, Годин, Эрнандес, Хуанфран, Томас, Сауль, Коке, Карраско, Гризманн, А.Корреа.
"Севилья": Рико – Эскудеро, Кьяер, Пареха, Меркадо, Сарабия, Н’Зонзи, Банега, Х.Корреа, Навас, Бен Йеддер.
Прогноз на матч "Атлетико" – "Севилья":
Как правило, матчи между этими командами сопровождаются минимальным числом голов, ввиду высокой цены ошибки. К тому же, обе команды демонстрируют дисциплинированную и надежную игру в защите, что позволяет и "Атлетико", и "Севилье" занимать позиции в первой тройке. Исход таких поединков может решить всего один забитый гол.
Букмекеры считают "Атлетико" явным фаворитом матча. На победу "матрасников" в среднем предлагается коэффициент – 1.60. А вот в "Севилью" практически не верят. Успех гостей, в лучшем случае, оценивается в 5.70 баллов. Весьма маловероятен и ничейный исход (коэффициент – 4.08).
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|5
|15
|2
|Севилья
|5
|13
|3
|Атлетико Мадрид
|5
|11
|4
|Валенсия
|5
|9
|5
|Леванте
|5
|9
|6
|Реал Сосьедад
|5
|9
|7
|Бетис
|5
|9
|8
|Реал Мадрид
|5
|8
|9
|Вильярреал
|5
|7
|10
|Атлетик Бильбао
|5
|7
|11
|Леганес
|5
|7
|12
|Лас Пальмас
|5
|6
|13
|Эйбар
|5
|6
|14
|Хетафе
|5
|5
|15
|Жирона
|5
|5
|16
|Эспаньол
|5
|5
|17
|Сельта Виго
|5
|4
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|5
|4
|19
|Алавес
|5
|0
|20
|Малага
|5
|0