За Жардима "Челси" придётся заплатить 7,5 миллионов евро

Руководство "Челси" продолжает поиск нового главного тренера, который сменит на этом посту Антонио Конте.

Одним из вариантов для "синих" является наставник "Монако" Леонарду Жардим, однако, чтобы переманить его, лондонскому клубу придётся раскошелиться.

В контракте португальского специалиста с монегасками, который рассчитан до 2020 года, прописана сумма отступных в размере 7,5 миллионов евро. | http://soccernews.ru