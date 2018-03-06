За Жоржиньо будут бороться три топ-клуба АПЛ

За полузащитника "Наполи" Жоржиньо следующим летом будут бороться три топ-клуба АПЛ, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, в услугах 26-летнего бразильца заинтересованы "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Арсенал".

В этом сезоне Жоржиньо сыграл за "Наполи" 30 матчей, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.

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