За Жоржиньо будут бороться три топ-клуба АПЛ

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За Жоржиньо будут бороться три топ-клуба АПЛ

За полузащитника "Наполи" Жоржиньо следующим летом будут бороться три топ-клуба АПЛ, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, в услугах 26-летнего бразильца заинтересованы "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Арсенал".

В этом сезоне Жоржиньо сыграл за "Наполи" 30 матчей, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" определился с размером своего предложения по Жоржиньо. | http://soccernews.ru

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