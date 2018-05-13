Заа близок к переходу в "Манчестер Сити"

Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заа, скорее всего, продолжит карьеру в "Манчестер Сити".

Как сообщает Goal.com, стороны уже согласовали трансфер игрока за 57 миллионов евро.

В этом сезоне Заа провел 28 матчей, забил 8 голов и отдал 6 ассистов.

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