Заа хочет покинуть "Кристал Пэлас"

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Заа хочет покинуть "Кристал Пэлас"

Форвард "Кристал Пэлас" Уильфрид Заа намерен покинут клуб. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным источника, 27-летний футболист хочет перейти в топ-клуб, который сможет бороться за высокие задачи.

"Кристал Пэлас" готов отдать Заа в аренду с опцией обязательного выкупа.

Футболист в 38 играх АПЛ забил 4 гола и сделать 5 ассистов.

А еще: Заа внес вклад в борьбу с коронавирусом| http://soccernews.ru
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