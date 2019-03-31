Заа может вернуться в "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедкристал пэласуилфрид заатрансферы

Заа может вернуться в "Манчестер Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к ивуарийскому нападающему "Кристал Пэлас" Уилфриду Заа, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, манкунианцы могут приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить не менее 50 миллионов евро. Также в сферу интересов "дьяволов" входят полузащитники дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо и "Челси" Каллум Хадсон-Одои.

Стоит отметить, что ранее 26-летний Заа уже выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2013 по 2015 годы, но провел за клуб всего четыре матча.

В этом сезоне форвард сыграл 26 матчей в Премьер-Лиге, в которых забил восемь голов и сделал пять результативных передач.

Не пропустите: Два топ-клуба АПЛ поборются за Коутиньо. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Гризманн ведет переговоры с "Барселоной"

Гризманн ведет переговоры с "Барселоной"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 31 77
2 Ливерпуль Ливерпуль 31 76
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 31 61
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 30 60
6 Челси Челси 30 57
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 31 44
8 Лестер Сити Лестер Сити 32 44
9 Уотфорд Уотфорд 31 43
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 31 42
11 Эвертон Эвертон 31 40
12 Борнмут Борнмут 32 38
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 31 36
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 31 35
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 30 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 31 33
17 Бернли Бернли 32 33
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 30 28
19 Фулхэм Фулхэм 32 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 32 14
Полная таблица

топ-5 тегов