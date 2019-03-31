Заа может вернуться в "Манчестер Юнайтед"



"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к ивуарийскому нападающему "Кристал Пэлас" Уилфриду Заа, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, манкунианцы могут приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить не менее 50 миллионов евро. Также в сферу интересов "дьяволов" входят полузащитники дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо и "Челси" Каллум Хадсон-Одои.

Стоит отметить, что ранее 26-летний Заа уже выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2013 по 2015 годы, но провел за клуб всего четыре матча.

В этом сезоне форвард сыграл 26 матчей в Премьер-Лиге, в которых забил восемь голов и сделал пять результативных передач.

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