Заа намерен перейти в клуб, выступающий в Лиге Чемпионов
Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заа намерен покинуть клуб.
По сведениям Goal.com, 27-летний ивуариец сообщил одному из своих одноклубников о том, что он желает перебраться в клуб, выступающий в Лиге Чемпионов.
Заа выступает за "орлов" с февраля 2015 года. В минувшем сезоне на его счету 4 гола и 5 ассистов в 39 играх.
В сезоне 2019/20 "Кристал Пэлас" финишировал в АПЛ на 14-м месте.
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