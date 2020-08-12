Заа намерен перейти в клуб, выступающий в Лиге Чемпионов

Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заа намерен покинуть клуб.

По сведениям Goal.com, 27-летний ивуариец сообщил одному из своих одноклубников о том, что он желает перебраться в клуб, выступающий в Лиге Чемпионов.

Заа выступает за "орлов" с февраля 2015 года. В минувшем сезоне на его счету 4 гола и 5 ассистов в 39 играх.

В сезоне 2019/20 "Кристал Пэлас" финишировал в АПЛ на 14-м месте.

Читайте также: "Кристал Пэлас" готов отпустить Заа за 33 млн евро. | http://soccernews.ru