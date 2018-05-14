Заа не собирается покидать "Кристал Пэлас"

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Заа не собирается покидать "Кристал Пэлас"

Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заа поделился планами на будущее.

"У меня нет планов покидать "Кристал Пэлас". Я просто наслаждаюсь игрой, вы сами можете это видеть. Здесь мой дом. И у меня нет причин уходить" - приводит слова Заа Goal.com.

Ранее сообщалось, что в услугах Заа заинтересованы "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Челси".

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