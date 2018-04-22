Заа поделился мнением об интересе со стороны топ-клубов

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Заа поделился мнением об интересе со стороны топ-клубов

Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заа прокомментировал слухи об интересе топ-клубов к его персоне.

"Я стараюсь сейчас не думать об этом. Это может повлиять на качество моих выступлений. Сейчас я думаю только о том, что мне нужно работать на команду. Необходимо подняться выше по турнирной таблице" - приводит слова Заа Sky Sports.

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