Заа подписал новый долгосрочный контракт с "Кристал Пэлас"

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Заа подписал новый долгосрочный контракт с "Кристал Пэлас"

"Кристал Пэлас" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Уилфридом Заа.

25-летний ивуариец, на которого "охотились" "Челси", "Тоттенхэм" и "Ливерпуль", заключил с лондонским клубом соглашение до 2023 года.

Заа выступает за "Кристал Пэлас" с 2014 года, сыграл 145 матчей и забил 26 голов.

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