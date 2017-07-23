Заа подвергался расизму со стороны фанатов "Ливерпуля" и "МЮ"

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Заа подвергался расизму со стороны фанатов "Ливерпуля" и "МЮ"

Хавбек "Кристал Пэлас" Уилфрид Заа рассказал, что фанаты "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед" оскорбляли его.

"Болельщики "МЮ" и "Ливерпуля" называют меня в соцсетях черной обезьяной. Не стесняйтесь, продолжайте дальше, если это поднимает вам настроение" - написал Заа в Instagram.

Напомним, что Заа стал игроком "МЮ" в 2013 году, однако сыграл там всего две игры и в 2015 году вернулся в "Кристал Пэлас".

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комментарии
Гараж Удоев

очередной оскорбленный негр, как дети, ей-богу

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