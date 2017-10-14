Заа: "После победы над "Челси" мы обрели уверенность"

Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заа поделился эмоциями после матча восьмого тура АПЛ против "Челси".

Напомним, что 25-летний ивуариец забил победный гол в ворота "синих", заработав для своей команды первые очки в этом сезоне.

"Устал сильно, но оно того стоило, чтобы выиграть. Мы должны были победить. Первый гол придал уверенности. Он стал мощным толчком. Я же забил в нужное время, потому что "Челси" вернулся в игру. Это сон, мы обыграли "Челси" дома, но это только начало. Теперь "Кристал Пэлас" обрёл уверенность в том, что может подняться выше в турнирной таблице" - цитирует Заа BBC.

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