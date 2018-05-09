Заа признан лучшим игроком АПЛ в апреле

Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заа признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам апреля.

Стоит отметить, что 26-летний ивуариец впервые в карьере получил эту награду, опередив в голосовании Пьера-Эмерика Обамеянга ("Арсенал"), Кристиана Эриксена ("Тоттенхэм"), Джейка Ливермора ("Вест Бромвич"), Джордана Пикфорда ("Эвертон"), Поля Погба ("Манчестер Юнайтед") и Рахима Стерлинга ("Манчестер Сити").

В прошлом месяце Заа сыграл за "Кристал Пэлас" 4 матча в АПЛ, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

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