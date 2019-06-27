Заа согласился перейти в "Арсенал", но клуб пугает его стоимость

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Заа согласился перейти в "Арсенал", но клуб пугает его стоимость

Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заа дал согласие на переход в "Арсенал" этим летом, сообщает BBC.

По сведениям издания, трансфер 26-летнего ивуарийца обойдётся "канонирам" в 89 миллионов евро - именно такую сумму требуют "орлы".

"Арсенал" очень заинтересован в Заа, но такие условия пугают клуб. Руководство "пушкарей" выделило на покупку новичков 78 миллионов и столь дорогостоящие сделки не входили в их планы.

В минувшем сезоне футболист сыграл за "Пэлас" 36 матчей, забил 10 голов и сделал 10 ассистов.

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